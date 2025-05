La CPTS Menez Are : la communauté professionnelle territoriale des Monts d'Arrée

Une CPTS est une communauté qui réunit des professionnels de santé pour monter des projets de santé publique mais aussi de recherche. L'objectif commun est de faciliter l'accès au soin et à la prévention à l'échelle d'un territoire.

Une CPTS regroupe et implique des élus, des structures médicales et médico-sociales. Pour la CPTS Menez Are, 37 communes sont concernées et dessinent la quasi totalité des Monts d'Arrée en allant au sud jusqu'au Faou, à Huelgoat à l'est, à Plouneour Menez au nord en passant par Pleyben.

Le 13 mai 2025 se tenait à la maison de santé de Sizun la signature d'un accord conventionnel interprofessionnel. Ce fut l'occasion de rencontrer deux professionnelles de santé, Coralie Borel et Audrey Sanchez L'Arvor et de leur poser quelques questions sur les actions déjà menées par la CPTS Menez Are, ainsi que sur les enjeux spécifiques d'accès au soin du territoire des Monts d'Arrée.