Dans cette émission, un des copains, Alain "Arlequin l'ancien" partage ses coups de cœur chanson pour nous faire oublier les humeurs de l'actualité.

Un petit air de "souvenez-vous" ! Le vendredi 11 avril 2025, un copain chez les copains, avec une émission de, par et pour Alain, incontournable "Arlequin l'ancien" de feue l'émission Les deux Arlequin et Pantalon. Quelques titres du répertoire au programme pour chasser pendant une heure, le fêlé, la mèche orange et autres va-t'en-guerre.. "Tout va très bien madame la marquise !".