Publié le 21/01/2025

Nous avons coincé dans les coulisses de Transistoc'h, notre ami Patrice Salaün. Nous l'avons enfermé et torturé, en tout bien tout honneur, pour qu'il nous parle un peu de lui et son émission qu'il réalise avec des invités et en direct deux fois par mois le jeudi en tre 10 et 11h. Rigolades garanties.