La SCIC Coopérative Climat Bretagne a pour mission d'appuyer les projets bas-carbone des organisations du Pays de Brest : collectivités, entreprises, associations... Un appui technique mais aussi une aide au financement.

22 partenaires, sociétaires, ont lancé mi-décembre 2025 cette SCIC Coopérative Climat Bretagne dont Muriel Lett est la directrice générale.

L'objectif de la Coopérative est d'accompagner les acteurs du territoire dans la décarbonation de leurs activités et de proposer une valorisation des projets environnementaux par la Contribution carbone volontaire. La CCV est un dispositif qui permet à toute entreprise de cofinancer un projet bas carbone labellisé**, au sein ou en dehors de son secteur d'activité.

La Coopérative accompagne les acteurs avec une prestation de conseil en stratégie climat et par la mesure d'empreinte carbone et par la mise en relation de ceux-ci avec des porteurs de projets qui demandent un soutien financier.

Les projets seront labellisés par la coopérative. Ce seront des projets forestiers, agricoles (restauration de haies bocagères par exemple), de rénovation ou construction avec des éco-matériaux, de préservation de milieux naturels.