À Kermarron, un quartier de Douarnenez, le centre social a créé une coopérative d'accès aux droits pour aider les habitants dans leurs démarches administratives et dans leurs relations avec la CAF, la CPAM ou France travail.

Vers l'accès aux droits, le podcast de la coopérative sur l'audioblog d'Arte radio

Le site internet de la Maison solidaire de Kermarron

Kermarron est un quartier de Ploaré à Douarnenez, pas le plus en vue ; mais il a depuis 40 ans sa Maison solidaire, un centre social qui témoigne que la solidarité, c'est du concret. De nombreuses activités ludiques et sportives s'ajoutent à l'accueil et aux multiples coups de main que peut apporter le centre.

C'est après la pandémie de Covid 19 que Josic Pouëssel et l'équipe de la Maison ont constaté une augmentation des demandes d'aides aux démarches. Le passage au tout numérique avait alors déjà commencé, mais il s'accélérait, laissant plus démunis toutes sortes de publics, âgés, mais aussi des jeunes en difficulté avec la lecture ou tout simplement non familiers des pratiques comme le mail, le remplissage d'un document pdf, etc. APL, RSA, prime d'activité, compléments à la retraite... l'accès à ces droits ne va pas de soi. Même quand on parvient à les obtenir, leur calcul ou les critères d'attribution restent peu lisibles.

Une campagne contre le non recours aux droits sociaux sur le territoire de Douarnenez

L'idée d'une coopérative pour favoriser l'accès aux droits a été lancée en 2023. Il s'agissait de faire dialoguer des habitantes et habitants du quartier avec les différents services sociaux : Caisse d'allocations familiales, Caisse primaire d'assurance maladie, France travail, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, etc. Ensemble, après avoir échangé, ils ont lancé une campagne d'information sur les droits et leur accès au plus près de la population ; pendant un mois en octobre 2024, ils ont sillonné Douarnenez avec un camion, des agents des services concernés et des crêpes et du café ! Jessy Vacher et Bruno Péron y ont pris part ; ils y ont gagné de la confiance et une certaine expertise dans le domaine des démarches d'accès aux droits, les rendant capables à leur tour d'aider d'autres personnes du quartier.

Programme de recherche sur la dématérialisation et série de podcasts

Le projet a par ailleurs été suivi par un chercheur, François Sorin (du centre de recherche en travail social Askoria/LabAccès) qui s'est intéressé en particulier aux conséquences de la dématérialisation des services publics. Cerise sur le gâteau, l'aventure de la coopérative d'accès aux droits a été documentée dès le début de la campagne de terrain par le documentariste Guillaume Mézières : neuf épisodes qui présentent la coopérative, le quartier, les bénéficiaires, les services, les aidants, etc.