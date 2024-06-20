Un plateau radio spécial pour restituer un travail de fond et raconter comment naissent les innovations sociales : la coopérative d'accès aux droits de la Maison solidaire du quartier de Kermarron à Douarnenez. Ce réseau implique les usagères et usagers, les services publics du territoire et il est accompagnée par la recherche en sciences sociales. Son but : aider concrètement les bénéficiaires de la CAF, la CPAM ou France travail à garder ou obtenir leurs droits sociaux, et bien davantage...

Vers l'accès aux droits, le podcast de la coopérative sur l'audioblog d'Arte radio

Le site internet de la Maison solidaire de Kermarron

L'irruption du numérique dans les relations entre les administrations et leurs publics, la dématérialisation des services publics, ont accéléré un phénomène qui existait déjà : la difficulté à effectuer des démarches administratives en autonomie. Le centre social du quartier de Kermarron à Douarnenez, l'a constaté au quotidien et son équipe s'est posé progressivement la question de l'accès aux droits.

Parallèlement, la recherche se penchait sur cette question de la dématérialisation via un ensemble de programmes, le LabAcces ; des laboratoires d'innovation sociale ont vu le jour partout en France et en Bretagne, le Ti lab en lien avec le Conseil régional.

Quand les deux terrains se sont rejoints en 2023, la coopérative d'accès aux droits de Douarnenez a pu prendre corps et elle s'est même traduite concrètement sur le terrain par une campagne itinérante à la rencontre de la population locale. C'est là que les protagonistes ont constaté qu'au-delà des droits sociaux et des allocations, c'est bien de rompre l'isolement social qu'il s'agissait.

Cette émission revient sur le travail réalisé depuis 2020 — raconté également dans deux Cahiers de la coopérative d'accès aux droits — et sur le présent et l'avenir de cette coopérative qui inspirera certainement d'autres territoires.

Télécharger les cahiers de la coopérative d'accès aux droits volume 1

Télécharger les cahiers de la coopérative d'accès aux droits volume 2