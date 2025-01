Conversations au coin des champs,

Rencontres sonores et photographiques autour de l’agriculture dans les Monts d’Arrée

Une exposition photographique et sonore réalisée par un collectif composé de Loïc Delassus, photographe, deux membres de l’association Détour, qui oeuvre pour la présentation de questionnements sociaux sur l’espace public, l’autrice Alexia Guignard et Patrick Aurousseau, et du compositeur Alain Buisson. Elle donne à voir et à entendre l'évolution des pratiques agricoles dans les Monts d'Arrée...

Proposer un éclairage sur l'agriculture dans les Monts d'Arrée, à partir de sons et d'images, c'est d'une manière dupliquée, mesurer une distance.

Entre un espace géographique et l'usage ou les usages que les hommes en font. Entre le nom de ce territoire, "Monts d'Arrée" et les réalités plurielles qu'il recouvre. Où passe sa frontière ? Doit-on y inclure les vallées, les plaines le traversant ?

Ce nom même de "Monts d'Arrée" est à tiroirs, se renverse, se multiplie, il fonctionne comme un mot de passe, comme un substitut, un symbole ou un concentré de symboles.

De la désertification rurale. Des tentatives multiples d'y remédier, mouvements revivalistes ou expérimentations industrielles et nucléaires. Du paysage breton fixé à la période romantique : tourmenté, ombrageux, tempétueux.

Dans l'exposition que nous proposons, il était tentant de prolonger le jeu de la duplication. Bien évidemment, le discours enregistré, l'image captée et la musique créée se répondent. Mais on peut aussi trouver des écarts, des oppositions à l'intérieur des propos ou des images.

Notre projet n'est pas de fixer la réalité, de l'enfermer dans des clichés ou des slogans mais d'inviter à élargir la perception. Les femmes et les hommes rencontrés se distinguent par leur profil individuel et singulier, donnant un aperçu des recompositions à l’œuvre dans le monde agricole mais se rejoignent aussi car ils représentent tous à certains égards l’esprit du lieu, le je-ne-sais-quoi des Monts d’Arrée.

Cette exposition a pour but de mettre en lumière des manières d'être paysan ou agriculteur dans les Monts d'Arrée. Articulé autour de dix portraits, cet ensemble permet de dessiner une silhouette de l’agriculture aujourd’hui, de saisir la réalité sensible d’un territoire singulier, de comprendre les parcours de vie de celles et ceux qui produisent notre alimentation.

Cette exposition a été coproduite avec l’Ecomusée des Monts d’Arrée et le Parc naturel d’Armorique, elle a été présentée à l’écomusée du moulin de Kérouat et au Menez Meur de juillet à octobre 2019. Elle a été présentée dans le cadre du festival 2020 Pluie d’image.

Contact detourassociation@gmail.com