Ayed Nabaa habite à Morlaix, une ville dont la topographie n’est pas sans lui rappeler celle d’Amman, sa ville natale. Ayed est jordanien d’adoption et palestinien d’origine, d’une famille déracinée par les conditions de vie que l’on connaît en Cisjordanie. Palestine, terre d'origine, Ayed en est si imprégné qu’en arrivant pour la première fois de sa vie à Plestin-les-grèves, ses yeux ont réellement lu sur le panneau d’entrée de ville...

Ayed veut dire retour en langue arabe. Et Ayed retourne régulièrement filmer en Cisjordanie les conditions de vie du peuple palestinien. Retour sur l’histoire familiale, sur l’histoire d’un pays, sur la Nakba. Il est l’auteur entre autres des films Sunbird, Against the wall, Why did we plant roses ? L’homme à la caméra, c’est toi ? et La mémoire de l’oubli. Il nous fait découvrir ici sa passion pour le cinéma, le documentaire, les origines de son engagement et la difficulté de vivre là-bas.

Crédit musicaux :

Shadi Saqtan, Loup

Al fajr, Têtu