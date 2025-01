Des consultations gratuites et personnalisées autour de la consommation d’alcool à la Maison de santé du Faou les 6 et 20 janvier 2025, avec un psychiatre addictologue.

Loïc Lemain est médecin psychiatre addictologue à la Maison de santé de l’Aulne maritime au Faou, il propose deux séances gratuites et individuelles de discussion et de sensibilisation autour de la consommation d’alcool et de l’addiction en général. C’est dans un cadre d’écoute bienveillant que l’on peut venir évoquer de ses consommations.

Les addictions concernent la consommation d’un produit (alcool, drogue) ou des comportements (alimentation, jeu, sexe...), dont les conséquences induisent une souffrance et des risques pour la santé : recherche compulsive du produit, répétition excessive du comportement, maladies, isolement social, etc.

On parle d’usage non-à-risque si un certain seuil n’est pas dépassé : pour l’alcool, par exemple, il s’agit de dix verres par semaine. Le trouble de l’usage peut être différencié de l’usage à risque par des signes de sevrages (sensation de manque intense ou « craving », tremblements, douleurs…)

La prévention et la dé-stigmatisation des troubles de l’usage semblent aujourd’hui nécessaires, pour déculpabiliser les consommateur.rice.s et favoriser l’accès au soin. C’est le but de ces consultations gratuites proposées par Loïc Lemain les lundis 6 et 20 janvier 2025, de 9h à 12h, à la Maison de santé de l’Aulne Maritime ; sur rendez-vous au 02 98 81 95 55.