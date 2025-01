S’équiper de manière plus responsable dans le Finistère c’est possible !

Lorsqu’un de nos objets du quotidien ne fonctionne plus et qu’il faut le remplacer, comment opter pour une consommation durable ? La fabrication, le transport et l’usage de l'équipement génère du CO2 (500 kilos pour un lave-linge)*. Enquête sur les solutions pour consommer plus sobre dans le Finistère : achat de neuf, reconditionné, réparé, d'occasion, de “fait-main” ou même location d'objets.

Acheter du gros électroménager neuf ou reconditionné chez Electro-Depot (Brest)

Souvent, quand on a besoin d’acheter quelque chose, c’est plus facile d’acheter neuf, c’est immédiat, on rentre dans le magasin et on ressort avec une machine à laver, un frigo, une cafetière, un téléphone… Et puis dans l’opinion publique acheter neuf c'est aussi très rassurant, personne n’a usé l’objet avant nous, il apparaît de meilleure qualité et parfois les prix sont très avantageux et souvent l’objet est garanti 2 ans ! Electro-Depot, leader de l’électroménager aux prix imbattables voient leurs ventes augmenter d’années en années, l’objet le plus vendu à Brest: le lave linge. Mais un lave-linge a une durée de vie allant de 4 à 10 ans et malheureusement elle ne cesse de diminuer à cause de la fameuse obsolescence programmée, et ce n’est qu’un exemple parmi les dizaines d’objets électroménager que possèdent les foyers. Les prix du neuf baissent mais également leur espérance de vie, dans ce sens la demande de reconditionnée augmente, et depuis peu Electro-Depot comment à reconditionné de l’équipement, ils ont commencé avec les téléphones et continuent à présent avec du gros électroménager. En effet, reconditionné un appareil défectueux est une alternative au neuf, mais tous les appareils défectueux peuvent aussi être réparés, ceux d’Electro-Depot partent chez Envie 29, pour être remis en état puis revendu dans leur boutique.

Remise en Etant dans les entrepôts d’Envie 29 (Brest)

L’entreprise d'insertion Envie, spécialisée dans la vente et la réparation d’appareils électroménagers, s’est implantée à Brest en septembre 2022. Depuis l’ouverture, le magasin Envie 29 attire du monde et permet de donner une nouvelle vie à des appareils électroménagers de seconde main, remis en état par des salariés en réinsertion professionnelle. Envie 29 est une association qui allie un projet social, environnemental et économique cherchant à mettre en avant une économie circulaire. Le magasin de Brest fait partie du groupe breton coopératif Ressource T, celui-ci accompagne ses salariés dans un parcours professionnel individualisé avec plusieurs objectifs de réinsertion en entreprise. Chaque salarié d’Envie 29 à signé un CDD d'insertion (CDDI) sur une durée de deux ans, afin de reprendre ses marques dans une entreprise. D’après l’ADEME, la fabrication de l’ensemble des équipements d’un foyer moyen représentant 106t de CO2, pour se faire une idée c’est 6 aller retour Paris-New york . Chez Envie 29, c’est possible de reconditionner du gros électroménagers défectueux, et de donner accès à des produits moins cher et garanti tout en favorisant la réinsertion professionnelle de travailleurs en difficultés. Mais comme le dit Giles Feuntunn, responsable transport et logistique, c’est seulement 3% des appareils récupérés par envie 29 qui peuvent être réparés. Cette perte questionne notre consommation d’objets et la notion de propriété.

Louer au lieu de posséder des objets, c’est possible à l’Objethèque de Quimper !

A l’Objethèque de Cornouaille, on peut louer des objets du quotidien, comme des tentes, des perceuses, des escabeaux. Alors c’est vrai qu’on ne peut pas s’affranchir de notre frigo, bouilloire ou four mais certains objets comme le karcher, la perceuse ou l'escabeau par exemple sont très peu utilisés à l’année et peuvent facilement être loués ou échangés… À titre d’exemple on utilise une perceuse environ 12 min par an, revoir nos modes de consommation c’est aussi penser à la location, car plus on mutualise les équipements moins on produit à la chaîne.

Réfléchir aux solutions en faisant la Fresque des possible “s’équiper” proposée par le Lieu-Dit

Pour approfondir votre réflexion sur l’équipement, on peut participer à la Fresque des possibles sur la thématique “s’équiper” proposée par le lieu-dit. Le Lieu-Dit c’est une association qui regroupe plusieurs structures du Pays de Brest toutes engagées dans les transitions et qui propose des fresques de sensibilisation. La fresque c’est un atelier collaboratif qui a pour but de revoir nos modes d’actions quotidiens et DE chercher des alternatives plus durables d’un point de vue écologique, au cours de cet atelier j’ai pu remplir mon carnet d’adresse de solutions et d’alternatives à l’achat d’équipement neuf. En résumé, pour consommer mieux il faut le faire en conscience mais toujours en prenant du plaisir.

*source : Ademe