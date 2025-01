Comme chaque année, la Technopole de Quimper Cornouaille consacre une conférence à l'agroalimentaire. Ce 30 novembre 2023, il était question de (R)évolution du système alimentaire, entre signaux faibles et alertes fortes.

Les signaux faibles sont les tendances fortes de demain : moindre consommation de viande, apparition d'aliments de synthèse, hausse des prix de l'alimentation... A horizon 2050, l'alimentation aura sans doute bien évolué sur fond de malnutrition persistante d'une partie de l'humanité, de pressions fortes sur les ressources naturelles, de chute de la biodiversité ou de bouleversements des conditions de production du fait du climat .

Les industries de la transformation industrielle vont de leur côté forcément intégrer les révolutions techniques comme l'intelligence artificielle (elles le font déjà) et cela aura sans doute aussi un impact sur notre alimentation.

Quant aux consommatrices et consommateurs, elles et ils devront sans doute adopter de nouvelles habitudes, peut-être tenter de nouvelles expériences : tester les insectes, manger davantage d'algues... de nouvelles filières émergent déjà ; d'autres déclinent et auront besoin d'innovations fortes pour perdurer. La filière agricole et agro-alimentaire de Cornouaille a tout intérêt à suivre de près les mouvements, fussent-ils émergents, et à anticiper leurs conséquences.