Le conseil de développement du pays de Brest a organisé le 26 novembre 2025 une conférence sur le changement climatique et ses conséquences sur le territoire. C'est le début d'un cycle pour lancer le débat public sur le sujet.

La conférence visait à sensibiliser et rappeler aux 120 participants les impacts réels et locaux du changement climatique. Dans un esprit d'échange, des experts dans plusieurs domaines se sont réunis pour animer la conférence et échanger avec les participants. Guy Jourden, président du conseil de développement du pays de Brest et organisateur de la conférence, nous rappelle l'importance d'échanger sur ce sujet ainsi que son vœu de poursuivre avec d'autres conférences avec des thématiques plus précises et poussées pour trouver ensemble des solutions.