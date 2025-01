Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2024, Marine Cadour conseillère protection sociale chez l’assureur Allianz organise une conférence sur le cycle menstruel et son impact sur le monde du travail et l'entreprise.

Pour obtenir une invitation, rendez-vous sur le profil Linkedin de Marine Cadour ou sur le site internet d’Entreprendre au féminin Bretagne

C'est en suivant une conférence proposée par une sexologue du sport auprès des jeunes handballeuses du BBH que Marine Cadour a pris conscience que, malgré ses 4 enfants et un esprit ouvert, elle connaissait mal le fonctionnement du corps féminin et les mécanismes menstruels. Sans parler du tabou qui empêche souvent les femmes d'évoquer leurs règles en public, a fortiori dans le milieu professionnel.

Or, le cycle menstruel a bel et bien des effets, multiples et variables selon les femmes, sur le psychisme et le physique, donc des conséquences sur la vie quotidienne, sur la santé, la concentration, l'humeur et, forcément, sur le travail.

Comme elle est conseillère en protection sociale chez l'assureur Allianz, Marine Cadour avait l'occasion d'organiser un événement. Elle a donc choisi le thème du cycle féminin et de son impact sur l'entreprise pour une conférence qui aura lieu le 8 mars 2024 à Brest (sur inscription). La table ronde réunira Gaëlle Étienne sexologue du sport, l'association Endo France , les entreprises bretonnes Marguerite & Cie (distributeurs de serviettes hygiéniques) et La minette (fabrication de culottes menstruelles), Nathalie André et Violette Suquet autrices de la BD Endogirls : Une enquête sans tabous sur l'endométriose et la santé des femmes et une professeure de yoga Béatrice Lefeuvre.

L'idée de ce type d'événement est de faire progresser la prise en compte du cycle menstruel et de ses effets en adaptant la vie de l'entreprise et l'organisation du travail.