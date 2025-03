Le Faou détient parmi ses joyaux de patrimoine religieux une petite statue en bois polychrome de 1541 : La fuite en Égypte. Un concours permettrait de financer sa restauration : à vous de voter !

Le concours sur le site de la commune de Le Faou

On vous a déjà présenté les cloches des églises du Faou et en particulier Marie-Jeanne qui a besoin de votre soutien financier pour être rénovée.

Cette fois, pas d'argent à verser, mais un vote en ligne à réaliser.

La fuite en Égypte est une petite statue de bois polychrome réalisée en 1541 qui figure Joseph, Marie assise sur un âne avec l'enfant Jésus sur les genoux, fuyant les persécutions du roi Hérode. Cette œuvre ornait la chapelle Saint-Joseph qui n'existe plus depuis 1954. La statuette a quelque peu voyagé dans le Finistère avant de regagner Le Faou et d'être exposée (sous protection) à la Maison du patrimoine de pays. Cependant, trop abîmée, elle a dû être de nouveau remisée en attendant d'être restaurée. Non seulement les peintures colorées qui font vivre cette scène célèbre de la fuite de la sainte famille en Égypte sont très écaillées, mais le bois est attaqué. La remise en état de cet objet du patrimoine religieux local — inscrit sur la liste des objets d’arts aux Monuments historiques en 2023 — coûterait environ 10 000 €.

La commune du Faou a donc tenté sa chance pour participer au concours organisé par la Sauvegarde de l’Art Français, en partenariat avec Allianz, et elle a été retenue parmi les trois candidates de la sélection bretonne (avec Pont-Aven qui présente un panneau publicitaire en céramique de 1969 et Paimpol un tableau du XVIIe, L'adoration des mages). La commune lauréate remportera 8 000 €. Si Le Faou l'emporte, la statue sera restaurée et ensuite présentée au public, la mairie souhaiterait aménager une salle du "Trésor" dans l'église Saint-Sauveur, car d'autres objets patrimoniaux sont intéressants.

Si vous souhaitez soutenir la statue faouiste, cliquez pour « Voter ICI » avant le 23 mars 2025 minuit. On peut voter plusieurs fois, si on dispose de plusieurs adresses mail.