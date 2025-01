Du 13 au 18 février 2024, le Qiff, Quimper images et films festival revient pour la 4e fois, et avec lui le concours de clips musicaux bretons. Si vous avez réalisé une vidéo pour mettre en images vos compositions musicales, l'association Gros plan et le Novomax vous invitent à envoyer vos œuvres avant le 31 décembre 2023.

Le vendredi 16 février 2024 aura lieu la quatrième édition du QIFF du clip à l’occasion du Quimper Images et Film Festival . Pour participer à la compétition il faut déposer sa candidature avant le 31 décembre 2023!

Le concours régional de clip musicaux est imaginé par l'association Gros Plan et le Novomax et permet de donner une visibilité à de nombreux artistes bretons de tous genres musicaux. Les clips sont sélectionnés en amont pour leur créativité et qualité audio-visuelle, là seule condition c'est d'être un.une artiste local.

L’association Gros Plan est une association d’éducation populaire, qui facilite l’accès à la culture par le biais de divers projets, tels que le Quimper Image et Films Festival (QIFF) qui propose chaque année une large sélection de films et de manière de penser le cinéma, afin de faire découvrir au public les jeunes talents du cinéma tout en partageant un moment festif et convivial.

Le Qiff du clip est accueilli au Novomax de Quimper et met en compétition différents clips sélectionnés en amont pour leur originalité, l’édition précédente c’est le groupe de rock garage Le mamooth qui a gagné la compétition avec son clip “ordinary faces” ! Le vainqueur du Qiff du clip gagne 300€ de droit de diffusion en salle de cinéma, dans le catalogue Bretagne Tout Court et dans plusieurs festivals partenaires !

Alors si vous êtes un artiste local n’hésitez pas à candidater sur le site du novomax avant le 31 décembre 2023. Retrouvez les infos sur le Qiff sur le site internet de Gros plan et les informations sur le concours sur le site internet du Novomax