Visite à la ferme de Penn ar menez, sur les hauteurs de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, à l'occasion du concours d'agroforesterie de « L’Aulne et l’Elorn », organisé par les syndicats de bassin versant. On observe les implications et les interactions entre les arbres, les haies de bocage et l'exploitation agricole, qui produit du lait, des produits laitiers et des œufs bio.

L'agroforesterie désigne un système agricole qui implique aussi l'arbre ou l'arbuste. Il peut aussi bien s'agir d'élevage ou de grandes cultures conjuguées avec du bocage, de prés-vergers, de maraîchage, en agriculture biologique ou conventionnelle. L'idée est que l'arbre apporte de l'ombre aux animaux ou cultures, une protection contre le vent, une nourriture ou de la litière pour le bétail et, pour l'humain, du bois valorisé pour le chauffage.

Exploiter les multiples intérêts de l'arbre pour l'agriculture

En Bretagne, l’agroforesterie se traduit principalement par une intégration des haies bocagères dans les fermes. Le bocage offre en outre un refuge pour la biodiversité et participe de l'identité paysagère régionale. … Implantées sur des talus, les haies permettent un ralentissement et une infiltration des eaux de ruissellement, et également la rétention de la terre dans les parcelles agricoles.

Cette année, ce sont les syndicats de bassin, celui de l’Elorn et son homologue de l'Aulne, l’EPAGA qui ont organisé conjointement le Concours Agroforesterie au niveau local sur un territoire commun : « L’Aulne et l’Elorn ». Il s'agit de la première étape avant le concours national : le lauréat local participera au concours national qui se déroulera en mars 2026 à l’occasion du Salon international de l’agriculture.

On découvre ici l'une des fermes inscrites cette année au concours local, Penn ar menez, qui produit du lait et des produits laitiers ainsi que des œufs, en agriculture biologique, sur les hauteurs de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h. L'exploitant et les membres du jury nous expliquent en quoi consiste concrètement l'agroforesterie pour cette ferme, autour d'un talus planté assez récemment d'espèces typiques du bocage (bourdaine, fusain, chêne, noisetier) : comment il est entretenu, comment il s'inscrira dans les autres projets de plantation de la ferme, pour quelle organisation en lien avec l'élevage, sans oublier les intérêts environnementaux, sociaux et économiques de ces pratiques, etc.

Le jury local est présidé par Jean-François Glinec, ancien gagnant du concours en 2023 et ses autres membres sont d'anciens agriculteurs, un enseigant en agroforesterie, un naturaliste.