Comme chaque année, Bretagne vivante propose son opération de science participative pour observer les oiseaux des jardins les 25 et 26 janvier 2025.

Retrouvez l'opération de comptage des oiseaux des jardins 2024 sur le site internet de Bretagne vivante

Le bilan du comptage 2024 des oiseaux des jardins sur le site internet de Bretagne vivante

La sonothèque du Museum national d'histoire naturelle pour écouter les chants d'oiseaux

Puisqu'elle a lieu depuis 16 ans, l'opération est désormais bien rodée : si vous habitez le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, vous pouvez y participer, même si vous n'avez pas de jardin : il s'agit de compter les oiseaux, de son jardin ou d'un jardin public près de chez soi, pendant une heure le 25 ou le 26 janvier 2025.

Les outils et la méthode pour compte les oiseaux des jardins

Il vous suffit d'une heure, le samedi ou le dimanche, à votre convenance ; installez-vous à un point fixe, dehors (sans trop bouger pour ne pas effrayer les oiseaux) ou depuis une fenêtre. Munissez-vous de la brochure disponible sur le site internet de Bretagne vivante pour pouvoir identifier les espèces les plus courantes de passereaux (et quelques corvidés ou pigeons) en Bretagne. Les autres oiseaux de milieux spécifiques (littoral par exemple) n'y figurent pas. Pendant l'observation, notez les oiseaux que vous apercevez et le nombre maximum d'individus de chaque espèce (si vous observez 2 Mésanges charbonnières en même temps, puis 4, notez 4). À la fin de votre observation, rapportez vos constats en ligne ou en envoyant la plaquette complétée par vos soins par courrier.

De la science participative et un moment agréable

L'opération a lieu dans toute la France le même week-end (avec la Ligue de protection des oiseaux) et les données recueillies permettent de connaître l'état des espèces d'oiseaux familiers. Malheureusement, on constate chaque année la lente érosion des populations de tous les oiseaux, victimes essentiellement de la destruction de leurs habitats (urbanisation et artificialisation des sols, agriculture intensive et usage des pesticides).

En revanche, l'opération connaît chaque année un succès grandissant avec près de 4000 jardins observés en Bretagne, 6000 avec la Loire-Atlantique et une soixantaine d'espèces repérées. Il faut dire qu'en observant la vie trépidante des oiseaux, on ne voit pas le temps passer !

L'opération est aussi l'occasion de mettre en avant une espèce, cette année la Fauvette à tête noire, au chant mélodieux. Courante dans les jardins, elle vit seule ou en couple

Nul doute que vous croiserez aussi sans doute les Rouge-gorge, Mésange bleue et Mésange charbonnière, Merle noir, Pinson des arbres, Moineau domestique - à ne pas confondre avec l'Accenteur mouchet - ou encore des Choucas des tours, Pic Épeiche, etc.

Favoriser les oiseaux dans son jardin

Pour pouvoir observer ou entendre toute l'année des oiseaux dans son jardin, il faut diversifier les espèces végétales et en laisser une partie s'épanouir, privilégier les haies plutôt que les murs ou les grillages, planter quelques petits fruitiers, mettre des nichoirs, et… renoncer à avoir un chat ! Ce redoutable prédateur très présent en France cause de nombreux dégâts dans les populations d'oiseaux. Si vous êtes malgré tout un ami des félins, pensez au moins à doter le vôtre d'une clochette autour du cou.