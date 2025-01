Comme chaque année depuis 15 ans, Bretagne vivante propose son opération de science participative pour observer les oiseaux des jardins les 27 et 28 janvier 2024.

Retrouvez l'opération de comptage des oiseaux des jardins 2024 sur le site internet de Bretagne vivante

Le bilan du comptage 2023 des oiseaux des jardins sur le site internet de Bretagne vivante

Cette année encore, l'opération concerne le Finistère, les Côtes d’Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, et consiste à compter les oiseaux de son jardin ou d'un jardin public près de chez soi, pendant une heure le 27 ou le 28 janvier 2024.

Les outils et la méthode pour le comptage des oiseaux des jardins

Une brochure disponible sur le site internet de Bretagne vivante vous aidera à identifier les principales espèces de passereaux, corvidés ou pigeons qui fréquentent les jardins publics ou privés. Au fur et à mesure de l'heure écoulée, notez les oiseaux que vous apercevez et le nombre maximum d'individus de chaque espèce (par exemple si vous observez 2 moineaux ensemble, puis 4, notez 4 moineaux). Une paire de jumelles peut aussi vous être utile surtout si vous restez derrière la fenêtre pour compter et... observer.

Car c'est tout le plaisir de cette opération : certes, les données recueillies sont exploitées et alimentent la science ornithologique, mais il s'agit aussi de sensibiliser la population à la vie des oiseaux et à leurs fragilités, pour mieux inciter à les protéger. Chaque année, Bretagne vivante et son partenaire le Geoca environ 4000 comptages en Bretagne.

Cette hiver encore, alors que les arbres sont dépouillés et que la nidification n'a pas encore commencé, la fin du mois de janvier est une bonne période pour l'observation.

Des oiseaux vedettes, d'autres plus discrets

Et on devrait, sans surprise, retrouver les vedettes de ces comptages : Rougegorge, Mésange bleue et Mésange charbonnière, Merle noir, Moineau domestique, Pinson des arbres....

Vous pouvez aussi vous fixer des défis : reconnaître l'Accenteur mouchet (photo de couverture) et ne pas le confondre avec un moineau (il vient seul et son corps, comme son bec sont plus allongés), apercevoir une Grive musicienne (au sol, en lisière de bosquet, en train de picorer limaces et escargots dont elle fracasse la coquille contre des pierres). Si un Verdier d'Europe vient visiter votre jardin (ou le parc dans lequel vous vous trouvez), réjouissez-vous ! Cette espèce a presque disparu en 2018, victime d'une maladie liée aux mangeoires infectées.

D'ailleurs, est-il judicieux de nourrir les oiseaux des jardins ? Cela se discute. En Bretagne, la météo leur permet de trouver leur nourriture toute l'année et ils n'ont pas besoin des humains. Si toutefois vous avez une mangeoire, veillez à la tenir très propre ou à choisir le modèle en silo qui reçoit moins de fientes, les éléments par lesquels les oiseaux se contaminent entre eux.

Les résultats de ce comptage viennent compléter les autres données scientifiques qui montrent malheureusement l'érosion des populations d'oiseaux, victimes de l'usage des pesticides en agriculture (qui déciment les insectes, nourriture essentielle pour les oiseaux, en particulier les jeunes) et de la destruction de leurs habitats (bocage, haies végétales).