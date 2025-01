"Les Compostioles" : L'association crozonnaise révèle les héros cachés du compost

"LEM” découvre le travail de l'association “Les Compostioles”. L’association crozonnaise propose des outils pour mieux connaitre le compost et ses habitants. Elle propose un regard sur l'écosystème du compost, mettant en lumière le rôle crucial des petites bestioles dans la création d'un sol fertile et durable.

À travers les voix d'Elise Auffray et Pierre de Haynin, fondateurs de cette initiative, nous découvrons les tenants et aboutissants d’un monde souvent méconnu : le compost. Des explications détaillées sur le rôle spécifique de chaque petite bestiole dans le processus de compostage sont au cœur de cette exploration, offrant ainsi une compréhension approfondie de l'écosystème du compost. Leur dernière initiative, une "mallette des bestioles du compost", destinée aux animateurs de collectivités, témoigne de leur engagement éducatif. Constituée de dix bestioles maquettées à la main, cette mallette vise à sensibiliser sur les habitants essentiels du compost, comme le mycélium, le collembole, l’acarien, le mille-pattes ou encore la star du compost : le lombric.

Les membres de "Les Compostioles" ont développé ces créatures pour captiver l'attention des petits et des grands tout en transmettant des connaissances sur leur rôle vital dans la formation du compost. Ces bestioles représentent les acteurs principaux de cet écosystème méconnu, mais crucial. Elles incarnent le processus de décomposition des déchets organiques et la création d'un sol fertile. L'association vise à intégrer ces petites créatures dans le quotidien, encourager leur observation et souligner leur importance dans l'équilibre écologique. Malgré les défis financiers liés à la fabrication des outils pédagogiques, "Les Compostioles" recherchent activement des adhérents et des partenaires pour poursuivre leur mission de sensibilisation.