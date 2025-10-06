Née pour aider à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, l'association Compagnons bâtisseurs poursuit son œuvre d'aide à la rénovation de l'habitat des plus précaires. Dans le centre Finistère, un chantier implique des jeunes volontaires de plusieurs pays d'Europe du 6 au 17 octobre 2025.

Le site internet des Compagnons bâtisseurs

Après la guerre, il fallait reconstruire ; la solidarité a joué en Allemagne, en Autriche puis en France en 1957 sous la forme d'une association : les Compagnons bâtisseurs (à ne pas confondre avec les Compagnons du devoir). En Bretagne est née la première association régionale des Compagnons bâtisseurs et dans le Finistère, elle compte deux implantations à Brest et à Châteauneuf-du-Faou (pour le Pays du Centre-Ouest Bretagne).

Aujourd'hui, l'objet de l'association est d'aider les personnes les plus précaires à maintenir leur logement habitable et confortable. Les enjeux ont changé, la reconstruction a cédé à la place à la lutte contre la précarité énergétique et, plus récemment, à l'adaptation du logement au changement climatique.

Des bénévoles, des bénéficiaires qui participent aux chantiers et apprennent les techniques de rénovation

Ce sont généralement les services sociaux qui orientent les salariés de l'association vers les bénéficiaires. Une ou plusieurs visites techniques du logement permettent d'établir un diagnostic des besoins, en constant dialogue avec les propriétaires ou locataires. Quand un chantier est lancé, les bénévoles de l'association entrent en piste. Ces bénévoles viennent de tous horizons et pas nécessairement des métiers du bâtiment ; les personnes aidées peuvent, elles aussi, participer au chantier et sont incitées à apprendre les techniques simples de rénovation. À Rennes, un chantier d'insertion est aussi géré par les Compagnons bâtisseurs et permet de remettre le pied à l'étrier des personnes éloignées de l'emploi.

Matériaux de récupération et BriCOBus

Les rénovations portent fréquemment sur les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, des travaux d'électricité ou de plomberie, d'amélioration de l'isolation et de la ventilation ; il peut aussi s'agir de décoration, notamment quand le chantier concerne un logement social (avant restitution par exemple). L'association privilégie le réemploi des matériaux et matériels quand c'est possible.

En outre, un BriCOBus tourne sur les cinq communautés de communes du Pays du Centre-Ouest Bretagne pour réaliser de petites réparations dans les habitats des personnes qui en ont besoin. L'association peut aussi prêter de l'outillage ; à Brest, elle intervient par ailleurs en médiation entre habitantes, habitants et bailleurs sociaux.

Un chantier européen dans deux maisons de Châteauneuf-du-Faou

Une dizaine de jeunes volontaires d'Allemagne, de Belgique et d'Italie participent du 6 au 17 octobre 2025 à un double chantier de rénovation à Châteauneuf-du-Faou dans deux maisons, les jeunes vont refaire une dalle béton, enlever de l'isolant, consolider un escalier et un chantier ; elles et ils découvriront aussi le Finistère et la culture locale. Mathis, volontaire en service civique pour l'association, participe également aux travaux. Depuis juin, il estime avoir beaucoup appris et gagné en autonomie bricoleuse.

Si vous souhaitez devenir bénévole des Compagnons bâtisseurs, même sans compétence dans le bâtiment. contactez l'antenne locale de l'association en passant par le site internet.