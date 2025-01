Créée en 2022 par une enfant de la balle qui avait fait de la radio son métier, la compagnie brestoise La stridente met la radio sur scène, accompagnée de théâtre, de danse... Anouk Edmont nous explique cet art complexe et riche.

Photo de couverture : ©Elsa Vanzande - présentation de Sublime routine par La stridente aux Fenêtres Ouvertes organisées par Le Théâtre du Grain - été 2024

La page Facebook de La stridente

Anouk Edmont était enfant d'artistes de spectacle vivant et elle participait aux tournées de fin d'année. C'est pourtant vers la radio et le journalisme qu'elle s'est tournée quand il a fallu choisir un métier. Finalement, c'est au sein de l'association Longueur d'ondes/Oufipo qu'elle a déployé son art de la création sonore et déjà, elle a mêlé la scène et la radio lors du festival Longueur d'ondes.

Spectacles à écriture hybride inspirés par le réel

Quand elle a créé La stridente en 2022, le projet d'Anouk était de poursuivre sur cette double voie entre arts de la scène et création radiophonique. La compagnie a créé "Cracher sa Valda" sur le thème des violences sexistes et sexuelles, qui mêle danse et libération des paroles, à partir de Violent femmes de Jeanne Robet (Arte radio). Elle propose aussi Sublime routine, un spectacle qui change de forme selon les lieux où il est créé et qui s'intéresse aux routines, celles qu'on raconte avec sa voix et celles des corps, que réinterprète l'artiste. À La stridente, on peut donc danser sur des mots et transformer le réel en poésie et en gestes.

Les ateliers et rencontres qui alimentent la créativité

L'autre versant de l'activité de La stridente, ce sont les ateliers radio, avec le Groupe d'entraide mutuel de Brest, ou en milieu scolaire, ou dans des centres sociaux. Les rencontres avec le public nourrissent la créativité artistique et l'inspiration d'Anouk génère de nouveaux échanges.