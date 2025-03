L'art total de la compagnie L'oisellerie à Commana

Fondée par Mayeul Loisel à Commana en 2010, la compagnie L'oisellerie vole dans de multiples cieux artistiques : théâtre, musique, cirque, conte, arts plastiques.

Photo de couverture : Touline, spectacle de L'oisellerie - Crédit photo : Eric Legret

Le site internet de L'oisellerie

Mayeul Loisel a commencé par dessiner dès l'enfance, puis il a pratiqué le théâtre à l'adolescence avant de choisir les arts plastiques en tant qu'étudiant. À 19 ans, par amour pour la musique tzigane, il s'est mis au violon. Sa carrière artistique lui a fait quitter Commana et le Finistère pour un détour par Dijon, mais il est revenu au bercail dans les années 2010. C'est alors qu'il a fondé (en 2016) L'oisellerie pour pouvoir transmettre les arts et créer en liberté, puisqu'il est aussi metteur en scène et compositeur.

Une compagnie bien implantée à Commana

La compagnie s'est solidement implantée dans la campagne des monts d'Arrée en créant un orchestre amateur, Orkestre Eklektik, en proposant des ateliers aux enfants ou à d'autres publics locaux, en participant aux fêtes de la musique et même en organisant le Karnaval qui créait un moment de fête et de pratique artistique amatrice tout en permettant à d'autres compagnies de se produire. Le Karnaval s'est arrêté en 2024 pour permettre à L'oisellerie de se concentrer sur ses créations.

Créations de scène ou de rue, qui mêlent musique, théâtre, cirque ou conte

Les créations de la compagnie sont soit musicales (concerts solo, duo, trio ou en orchestre) ou bien, elles mêlent les formes pour s'adapter à des scènes de théâtre aussi bien qu'à la rue.

Touline est ainsi un spectacle sans parole dans lequel Mayeul Loisel évolue sur des rollers et s'appuie sur le cirque et le théâtre de masques, avec des musiciens en plateau, une bande son particulièrement travaillée, ainsi que le jeu de lumières en version scénique. Le spectacle conte l'aventure poétique d'un marin naufragé en plein désert...

La création en préparation et en résidence à Plouguerneau a pour titre Iceberg et mêle le conte et la musique pour philosopher sur la vie et la mort. Un spectacle qu'on pourra tester en ce printemps 2025.

Les prochains rendez-vous de la compagnie L'oisellerie en Finistère :