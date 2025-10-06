Iceberg, nouveau spectacle de la compagnie L'oiselleriePublié le 09/10/2025
Iceberg est le nouveau spectacle de la compagnie L'oisellerie à Commana. Fait de conte et de musique, il nous emmène en voyage sur les océans, en suivant les mots et la voix de Nahia Etchegaray et le violon de Mayeul Loisel, au fil des histoires sur le temps qui passe et la fugacité de la vie.
Après près de deux ans de création, les deux artistes donnent leur première représentation officielle le 21 octobre 2025 au festival La charette aux merveilles à 14h30 au Roudour à Saint-Martin-des-Champs.
Le site internet de L'oisellerie
Mardi 21 octobre 2025 / Le Roudour / Saint-Martin-des-Champs (29) / 14h30 / La Charrette aux Merveilles
Mercredi 3 décembre 2025 / Le Vallon / Landivisiau (29) / Service culturel de la CCPL / 10h
Jeudi 4 décembre 2025 / Le Vallon / Landivisiau (29) / Service culturel de la CCPL / 10h
Vendredi 5 décembre 2025 / Le Vallon / Landivisiau (29) / Service culturel de la CCPL / 10h et 14h
Regarder la bande-annonce de "Iceberg"
Par ailleurs, la Cie L'oisellerie organise un atelier ponctuel tout public (à partir de 8 ans) de fabrication et manipulation de Marionnettes encadré par Gaëlle Maudire à partir de vannerie spiralée dimanche 26 et Mardi 28 octobre 2025, salle des Fêtes de Commana. Durée : De 10h à 17h (Prévoir un pique-nique pour le déjeuner) le dimanche (fabrication) et de 10h à 16h le mardi (manipulation) suivi à 16h d'une petite représentation : restitution devant les familles et amis. Tarifs plein : 25 euros (+ 2 euros pour adhésion ponctuelle) = 27 euros. Places limitées à : 15 personnes. Réservation auprés de la Cie L'oisellerie : contact.loisellerie@gmail.com