Après près de deux ans de création, les deux artistes donnent leur première représentation officielle le 21 octobre 2025 au festival La charette aux merveilles à 14h30 au Roudour à Saint-Martin-des-Champs.

Le site internet de L'oisellerie

Mardi 21 octobre 2025 / Le Roudour / Saint-Martin-des-Champs (29) / 14h30 / La Charrette aux Merveilles

Mercredi 3 décembre 2025 / Le Vallon / Landivisiau (29) / Service culturel de la CCPL / 10h

Jeudi 4 décembre 2025 / Le Vallon / Landivisiau (29) / Service culturel de la CCPL / 10h