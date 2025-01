Depuis début 2023, 10 communes de presqu'île de Crozon et du Porzay bénéficient d'une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) qui coordonne 170 personnes, des médecins aux kinésithérapeutes en passant par les personnels des établissements de soins, associations ou entreprises d'aides à la personne ou encore d'entraide. Il s'agit de mieux se coordonner pour améliorer les soins et la prévention santé du territoire.

Les CPTS ont commencé à se développer à partir de 2016, dans le sillage de la loi de Modernisation du système de santé. Elles ne sont pas obligatoires mais elles se développent de plus en plus ; dans le Finistère c'est à Quimper que la première CPTS a vu le jour. Ces organisations sont financées par l'Agence régionale de santé qui leur permet d'avoir au moins un ou une salariée.

La CPTS du bout du monde est née début 2023, de la volonté de professionnels du secteur libéral. Elle a tout de suite connu un vif succès et actuellement elle compte 170 membres des secteurs médicaux et paramédicaux : médecine générale ou spécialisée, soins infirmiers, pharmacie, kinésithérapie, orthophonie, secrétariat médical... mais aussi du secteur du bien-être (étiopathie, naturopathie, sophrologie), des établissements de santé ou médico-sociaux (Ehpad, hôpital de Crozon, hospitalisation à domicile, Ulamir), des associations d'aide à domicile ou d'entraide comme la Soupape, la Balise - le repère des aidants, Veille en presqu'île ou encore le camion MarSoins du bout du monde.

Une communauté professionnelle locale dynamique

Presque tous les secteurs de la santé sont donc couverts, de la petite enfance au grand âge, en passant par les troubles psychiques, la lutte contre les violences intrafamiliales, le suivi des maladies chroniques. Contrairement à une idée reçue, le territoire de presqu'île de Crozon et du Porzay n'est pas un désert médical. Certes, on y compte peu de spécialistes, pas assez de cardiologues, de dermatologues ou de dentistes ; mais il y a suffisamment de généralistes, qui plus est jeunes et qui suivent des formations, qui utilisent les outils les plus récents, qui souhaitent vraiment favoriser un accès maximal aux soins. Des spécialistes de Brest ou Quimper acceptent par ailleurs d'intervenir en presqu'île régulièrement (très bientôt une gynécologue pour suivre les femmes atteintes d'endométriose).

Améliorer l'accès au soin, mener des actions de prévention

L'accès au soin est une des missions prioritaires de la CPTS. Il s'agit donc de repérer notamment les personnes les plus fragiles ou isolées et de leur faciliter l'accès à des professionnelles et professionnels, en construisant des parcours adaptés à chaque pathologie. Les personnes diabétiques, qui n'étaient plus suivies sur place depuis plusieurs années vont pouvoir à nouveau profiter d'un accompagnement de proximité, avec un nouveau programme d'éducation thérapeutique du patient. Les personnes dialysées vont aussi faire l'objet d'une mesure particulière. gestion crise sanitaire, parcours pluri-pro et prévention santé.

Même s'il y a une surreprésentation de personnes retraitées, le bassin de 20 000 habitantes et habitants (en comptant la haute saison) offre un panel de besoins large : soins aux très jeunes enfants et détection précoce des troubles du neuro-développement, maintien à domicile des personnes âgées, accès au sport santé (une journée spéciale et publique est prévue le 9 juin 2024), réduction des recours aux urgences figurent déjà parmi les axes de travail de la Communauté.

Pour les professionnelles et professionnels, la CPTS offre de multiples avantages : des outils - messagerie internet ou annuaire commun pour faciliter les échanges - et des échanges de pratiques, formations et sessions d'information, sans oublier des actions de prévention santé pour le personnel soignant même.