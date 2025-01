Depuis l'automne 2023, le collectif Le Grain mène le projet Talus à Brasparts et en centre Finistère avec une dizaine de personnes motivées par cette expérience de théâtre participatif autour du paysage. Rendez-vous fin août 2024 au centre Ti menez Are pour voir le résultat et même, à bien plus long terme, pour (re) faire village.

Découvrir le projet Talus sur le site internet du Théâtre du Grain

En décembre et janvier 2024, l'équipe du Théâtre du Grain a lancé un appel aux habitantes et habitants de Brasparts et du centre Finistère pour participer à l'aventure Talus. Le Grain, c'est un collectif professionnel de théâtre qui se consacre aux écritures scéniques du réel. L'idée n'est donc pas de jouer des pièces existantes mais bel et bien de les créer, qui plus est avec le concours des populations implantées dans des territoires finistériens. Comme l'équipe du Grain est nombreuse, certains projets ont eu lieu en ville, d'autres en milieu rural, ou les deux comme Ils remontent le temps ou Ressorts.

Le talus, élément structurant du paysage et du futur spectacle

Dans le cas de Talus, l'idée du Grain était de travailler autour du paysage qui s'incarne dans le talus et sa haie, éléments (dé) structurants du paysage rural breton. Le talus est ambivalent, à la fois séparation et lien entre deux parcelles, zone de vie, construction humaine... L'agriculture elle-même se divise autour de son rôle.

Dix personnes ont répondu à l'appel de Talus, des plus jeunes femmes (14/15 ans) aux hommes retraités, certaines désireuses de pratiquer une activité ensemble, d'autres de s'essayer enfin à la scène ou simplement de trouver une occupation. Elles et ils viennent de Sizun, Plonévez-du-Faou, Le Faou ... et se retrouvent au centre Ti menez Are de Brasparts. C'est un lieu où sont hébergés des touristes, du personnel d'entreprises en séminaires ou des élèves en classe nature. Et le centre bénéficie surtout d'un parc avec des talus, des reliefs, des points de vue... un paysage. Les néo-comédiennes et comédiens ont parcouru ce parc, se sont imprégnés des lieux et des techniques théâtrales lors de deux week-ends de création. Il en reste encore trois, auxquels s'ajouteront deux semaines pour peaufiner le spectacle. La présentation du spectacle aura lieu dans le parc de Ti menez Are les 30, 31 août et 1er septembre 2024 assortie d'autres festivités.

Parallèlement à la création théâtrale, l'équipe du Grain travaille aussi avec les écoliers de Leuhan, les collégiens de Pleyben et de Gourin, toujours autour du paysage et en particulier de la dalle de Leuhan, considérée comme la plus ancienne carte d'Europe.

Au-delà de Talus, réinventer la notion de village

Le spectacle qui sortira du projet Talus sera aussi l'occasion de proposer d'autres animations dans le cadre d'une opération plus large pour retisser les liens sociaux en milieu rural, autour de Brasparts. L'appel à toute personne, structure, association, collectivité qui souhaite "faire village" fin août 2024 mais aussi et surtout dans les années à venir est lancé : une première rencontre a lieu le 15 avril 2024 à 10h à Ti menez Are.