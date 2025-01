Le collectif de photographes de rue Straed à Brest propose son 5ᵉ fanzine, à précommander jusqu'au 31 octobre 2024.

Straed veut dire “Rue en breton” et fanzine Straed #5 est un magazine de 80 pages qui est publié par une association de photographes de rue et illustratrices et illustrateurs de Brest, Straed Collectif. Tous les ans, ce collectif sort un magazine sans publicité.

Ces artistes travaillent ensemble pour faire connaître leur pratique artistique et œuvrent sur des projets communs.

Dans ce magazine, on trouve le travail de 11 artistes :

● Des séries de photographes professionnels et amateurs ;

● Des planches ou dessins ;

● Des textes d'autrices et auteurs qui apportent leur vision sur le travail des autres.

Chaque série de photos ou de dessins est accompagnée d'un texte explicatif signé par la personne qui en est l'auteure ou par quelqu'une d'autre.

Ce numéro Straed #5 sort début décembre 2024, il sera livré à domicile

Pour assurer la production de Straed, l’équipe a lancé des préventes, sur son site, jusqu’au 31 octobre 2024

Pour les adhérents de l’asso : 18 € / sinon 23 € frais de port compris

Le magazine sera en vente ensuite lors d'événements avec des dédicaces, sur le site web, dans certains lieux (non définis) mais la prévente permet d’évaluer le nombre de livres à imprimer.

L’association va organiser une visioconférence avec l’avocate Joëlle Verbrugge, spécialiste du droit de la photographie et en matière de photo de rue, vendredi 6 décembre 2024, à 20h30 (un lien de connexion sera envoyé par mail).

Les 11 artistes du fanzine Straed#5

Laura Aubrée, photographe

Elle n’a pas hésité à transporter son matériel jusqu’à Ouessant pour y capter la lumière intense de cette île du bout du monde et elle a travaillé sur une technique mise au point vers 1800 : photos faites au collodion humide.

Gildas Java, illustrateur et Mikaël Menez, auteur

Les Bagnards de Brest

Ils sont partis d’un récit et à travers ce récit de François et Jeannot, bagnards, ce sont les différentes facettes de Brest que l’on découvre, les différentes cultures, les mouvements sociaux, les exilés, aspirant à cette envie de liberté d’une ville ouverte sur la mer. Les Bagnards de Brest étaient exposés dans les rues brestoises l’été 2024, dans le cadre de « Brest au rendez-vous ».

Daniel Molinier, photographe

Après un séjour au Japon à l’été 2024, Daniel a rapporté un millier de photos ! Terre de jeu des street photographes, le Japon a de quoi inspirer. Daniel va en présenter un florilège étonnant, comme à son habitude.

Yves Larvor, photographe

Courts-Circuits

La série préparée par Yves met en relief l’appropriation des citadins de leur espace urbain. Dans une apparente harmonie, un petit grain de sable vient troubler une situation. Et en fait tout le charme. Un regard qui saisit les petits détails qui détonnent.

Marie Seiller, dessinatrice et Yvon Coquil, auteur

Contraste(s)

Travail sur le Contraste entre le noir et le blanc, dans la littérature.

Simon Cohen, photographe et Jean-Luc Germain, auteur

Memento Mori

Christelle Hall, photographe

Mèche rebelle

Nicolas Hergoualc’h, photographe

NDar