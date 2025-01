Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morisson, Kurt Cobain et Amy Winehouse. 6 rockstars, 6 personnalités, 6 icônes de la musique, qui sans le vouloir ont fondé un club unique, le Club 27. Tristement célèbre, ce fameux Club des 27 ans rassemble des artistes mythiques dont le point commun est une mort tragique à l’âge symbolique de 27 ans. Terrible destinée ou hasard de la vie ?

Culture et Vous s’est penchée sur la question, et pour cette première émission de la saison 2023-2024, Audrey Le Clanche s'intéresse aux drôles de vie de Brian Jones, Jimi Hendrix et Janis Joplin.

Dans le deuxième épisode, Audrey Le Clanche vous raconte les destins tragiques de Jim Morisson, Kurt Cobain et Amy Winehouse, derniers membres du Club.