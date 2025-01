Le festival Classic à l'Ouest a lieu du 17 au 31 juillet 2024 dans les églises et chapelles de presqu'île de Crozon. De prestigieux et talentueux artistes y proposent six soirées de musique de chambre, en toute intimité et proximité.

La musique de chambre doit son nom aux lieux intimistes où elle était interprétée ; elle suppose peu d'artistes et d'instruments, mais une grande proximité pour déguster un répertoire néanmoins varié. Si le lieu est en outre un joyau du patrimoine bâti, c'est un plus ! Le festival Classic à l'Ouest a fait de cette alchimie sa marque de fabrique et propose pour sa troisième édition six concerts dans les églises et chapelles de la presqu'île de Crozon.