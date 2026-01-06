Festival Circonova : le cirque voyage en Cornouaille

Le festival Circonova aura lieu du 13 janvier au 1er février 2026. Pour sa quinzième édition, Circonova poursuit son exploration du cirque d’aujourd’hui ; Chapiteaux itinérants, nouveaux horizons, entre urbanité et ruralité, le festival tisse un jeu de pistes à Quimper et rayonne dans onze communes du Finistère. Au programme : douze spectacles en salle et sous chapiteaux pour s'émerveiller, rire et vibrer ensemble, un week-end givré avec des rendez-vous gratuits et la rencontre d'artistes venu.e.s du Maroc, de France et de Bretagne qui entremêlent théâtre, danse, musique et arts visuels à leurs acrobaties.

Photo : Passages. Emmanuel Layani

Un festival qui rayonne à Quimper et en Cornouaille

Circonova est en Finistère le rendez-vous des amoureux-ses et curieux-ses de la création dans le champ riche et pluridisciplinaire du cirque contemporain.

Cette année, 55 représentations seront proposées sur 12 communes ( Briec / Crozon / Ergué-Gabéric / Fouesnant / Penmarc’h / Pleyben / Plogonnec / Plonéis / Plozévet / Pluguffan / Pont-L’abbé et Quimper).

Des spectacles pluridisciplinaires majoritairement portés et incarnés par des femmes

Acrobatie, jonglage, contorsion, mime, musique, rap, cette 15e édition de Circonova croise les disciplines et continue de visiter la créativité du cirque actuel.

Les écritures et prestations féminines sont cette année particulièrement mises en avant.

Citons notamment :

Ether de Fanny Soriano et la compagnie Libertivore : https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/ether-25-26/,

de Fanny Soriano et la compagnie Libertivore : https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/ether-25-26/, Hourvari de Marie Molliens et la compagnie Rasposo,

de Marie Molliens et la compagnie Rasposo, La pointe du compas de la compagnie HKC, Biographie de la compagnie EA et EO,

de la compagnie HKC, Biographie de la compagnie EA et EO, Passages , solo de contorsion d'Alice Rende : https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/week-end-givre-25-26/

, solo de contorsion d'Alice Rende : https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/week-end-givre-25-26/ Ou encore le spectacle KA-IN chorégraphié par Raphaëlle Boitel pour le groupe acrobatique de Tanger https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/ka-in-25-26/

Une 15e édition et la 1ere avec deux chapiteaux itinérants

L'un des chapiteaux accueillera le spectacle Le cabaret renversé de Julien Candy et s’installera sur l'esplanade du Théâtre de Cornouaille à Quimper, mais aussi à Briec et à Plozévet. https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/le-cabaret-renverse-25-26/

Marie Molliens et la compagnie Rasposo prendront quant à eux place sous le chapiteau de Pluguffan pour présenter le spectacle Hourvari, un conte initiatique et familial qui revisite l'histoire de Pinocchio. https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/hourvari-25-26/

A noter : pour la douzième année consécutive, dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, le réseau QUBRATP DEV, société de transport en commun de la communauté d’agglomération Quimper Communauté, mettra à disposition des navettes de transport gratuit au départ du Théâtre de Cornouaille. Les spectateur.ice.s pourront ainsi se rendre sous le chapiteau du spectacle HOURVARI, implanté sur la zone de loisirs de Pluguffan.

-> VE 23 / SA 24 / MA 27 / ME 28 / JE 29 JAN à 20h. Départ à 19h30 Parking de La Tour d’Auvergne (à l’arrière du théâtre).

-> DI 25 JAN à 16h. Départ à 15h30 Parking de La Tour d’Auvergne (à l’arrière du théâtre).

Renseignements / inscriptions 02 98 55 98 55 - billetterie@theatre-cornouaille.fr

Un week-end givré et gratuit

Le week-end givré, c'est 4 spectacles gratuits et 16 représentations réparties entre le Théâtre de Cornouaille et le quartier de Kermoysan, les 17 et 18 janvier 2026. Deux jours de découvertes artistiques à partager au Théâtre de Cornouaille, au Terrain Blanc en partenariat avec la MPT de Penhars et à la Maison du Cirque en partenariat avec l’École de cirque Balles à fond.

Petite Reine

Solo de vélo acrobatique

Fleuriane Cornet / Mise en scène Raphaëlle Boitel / Cie L’Oubliée

Théâtre de Cornouaille (Durée 30 MIN)

SA 17 : 15h et 17h15

DI 18 : 11h et 14h30



Passages

Solo de contorsion

Alice Rende / Compagnie Ar

Maison du cirque (Durée 30 MIN)

SA 17 : 14h30 et 16h30

DI 18 : 10h et 14h15



Un diner pour 1

Duo burlesque

Danielle Le Pierrès, Christophe Lelarge / Cie Le P’tit Cirk

Terrain Blanc – MPT de Penhars (Durée 25 MIN)

SA 17 : 15h30 et 17h30

DI 18 : 11h et 15h15



Entre le Zist et le Geste

Duo de pantomime et portés acrobatiques

Loïse Manuel, Hugo Marchand / Cirque Content Pour Peu

Théâtre de Cornouaille (Durée 35 MIN)

SA 17 : 16h et 18h15

DI 18 : 12h et 15h30

Un soutien à la création

Cette année, le Théâtre de Cornouaille a co-produit le spectacle Biographies de la Compagnie EA EO. Une rencontre rythmée et poétique de la jongleuse Neta Oren et du rappeur Pierre Laloge. Afin que le spectacle puisse être accueilli dans des lieux peu équipés, l'équipe artistique a accepté d'adapter la création et d'en offrir une version moins contraignante sur le plan technique. https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/biographies-25-26/

Le travail d'étudiant.e.s et apprenti.e.s circassien.ne.s mis en avant

Avec notamment :

→ Un spectacle proposé par les élèves de Balles à fond les 20 et 21 janvier à 18 h 30, à l’Ecole de cirque Balles à fond. Entrée libre sur réservation.

→ Une exposition des étudiant.e.s de 2ᵉ année DN MADE du lycée Le Paraclet, du 13 janvier au 1ᵉʳ février 2026. L’équipe du Théâtre de Cornouaille s’est associée à un groupe d’étudiant.e.s de 2ᵉ année de DN MADE (Mention Graphisme, Espace Évènementiel et Volumes de Communication) du lycée Le Paraclet à Quimper pour la réalisation d’une installation artistique annonçant l’édition 2026 de Circonova sur la façade du bâtiment. L'exposition, installée à l'espace cabaret du Théâtre de Cornouaille, retracera les principales étapes de ce projet à travers la présentation de maquettes et de planches graphiques des étudiant.e.s. Entrée libre.

Infos pratiques et réservations

Les billets sont en vente au Théâtre de Cornouaille, au 02 98 55 98 55, du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h. Vous pouvez également acheter vos e-billets sur le site internet : billetterie.theatre-cornouaille.f

Plus d'infos : https://www.theatre-cornouaille.fr/circonova/



