Exploration sans concession : “Le cinéma français, c'est de la merde !"

Dans le dernier opus de la série de livres provocateurs de "Distorsion", intitulé "Le Cinéma français, c'est de la merde !", l'auteur et journaliste indépendant Erwan Bargain se joint à une exploration sans compromis du paysage cinématographique français.

Spécialiste du cinéma fantastique et collaborateur régulier de la revue culte "L’Ecran Fantastique", Erwan Bargain offre un regard diversifié sur le cinéma français, allant des classiques aux films méconnus, et même certaines productions réservées à un public averti. Ce projet, initié par Rurik Sallé, compositeur de musique de film et fondateur de "Distorsion", vise à réhabiliter la réputation du cinéma français en mettant en lumière ses pépites souvent négligées.

Erwan Bargain, dont la carrière s'étend des écrits poétiques aux pièces de théâtre en passant par des livres pour enfants, apporte une polyvalence sans limites à cette exploration cinématographique. Le ton provocateur du titre, choisi délibérément, révèle une intention de susciter la réflexion sur la richesse et la diversité du cinéma français. Avec des contributions d’auteurs aux parcours hétéroclites, cet ouvrage offre une plongée immersive dans un panorama cinématographique français souvent mal compris, tout en soulignant la nécessité d'une réévaluation critique constante pour éclairer les pépites cachées de l'industrie cinématographique française.