Silence ça touille, la chronique cinéma et cuisine de Christophe Casazza avec trois nouveaux films, et du dos de cabillaud à la mousse de citron Comme un chef façon Daniel Cohen.

Par Christophe Casazza

Je vous propose un menu spécial vacances composé de films déjantés à souhait.

En entrée, je vous emmène au Pérou avec I Love Peru, un ovni cinématographique où Hugo David et Raphaël Quenard nous embarquent dans un voyage hilarant, mais qui va vous laisser un goût acide de perplexité. Attendez-vous à des clichés latinos poussés à l'extrême, une histoire qui tient sur un post-it, et un duo d'acteurs dont la folie contagieuse rend le tout délicieusement incohérent. Un film à voir si vous aimez l'humour décalé et les trips sans queue ni tête

Pour le plat de résistance, on se met En boucle avec le film de Junta Yamaguchi. Le réalisateur nous a concocté un délirant petit chef-d'œuvre à tout petit budget. Imaginez : une auberge, dotée d’un écran de télévision qui montre ce qui se passera dans deux minutes, et un groupe de personnes qui perdent complètement la tête en essayant de manipuler le temps. C'est absurde, c'est incroyablement intelligent, et c'est surtout hilarant. Préparez-vous à rire aux éclats et à avoir le cerveau en compote !

Pour le dessert, Sophie Letourneur nous propose L’Aventura. Encore un film à petit budget qui prouve qu'on peut faire du cinéma avec trois fois rien, et que ça fonctionne. L’Aventura de Sophie Letourneur, c'est comme un phare breton un jour de grand soleil : ça ne bouge pas beaucoup, mais ça a un charme fou. C’est un film sur l’aventure au quotidien. On y suit de drôles de personnages qui cherchent le sens de la vie. Si vous aimez le cinéma qui ne se prend pas au sérieux… Et les roadtrips où la route est plus intéressante que la destination, ce film est fait pour vous. Philippe Katerin y est époustouflant... à la vanille !

Comme un chef, de Daniel Cohen

Pour la séquence Ciné-bouffe, j’ai sombré dans la facilité gastronomique avec le film « Comme un chef » de Daniel Cohen. Jacky Bonnot (Michaël Youn), 32 ans, un amateur de grande cuisine au talent certain, rêve depuis son enfance de succès et de grand restaurant. Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexandre Lagarde, (Jean Reno) un grand chef étoilé. On se doute de la suite.

Quiproquos, fâcherie, recette de génie… Étoiles. Mais comme sa situation financière n’est pas brillante, il est contraint d'accepter des petits boulots comme celui qui consiste à repeindre les fenêtres d’un Ehpad. En officiant sur celle de la cuisine, il ne peut s’empêcher de mettre son grain de sel dans la marmite des cuistots des lieux. Ce qui ne sera pas du goût des résidents.

La recette du Concassé de prince des mers à la mousse de citron

(sans le radeau de petits légumes aux boutons de sauce arc-en-ciel

Porter à ébullition, au bain-marie de préférence, un grand volume d'eau salée, avec un cube de court bouillon et une pincée de sel. Pocher dedans, 2 beaux morceaux de dos de cabillaud, pendant environ 10 min.

Pour la sauce, faites fondre 20 g de beurre dans une casserole avec 1 c à s de moutarde.

Mélangez bien et ajoutez 20 cl de crème épaisse en mélangeant. Incorporez, petit à petit, 5 cl de jus de citron. Salez à convenance. Laissez épaissir quelques minutes à feu doux, en mélangeant, puis retirez du feu. Passez au mixeur plongeant (la girafe) pour faire de la

mousse. Au moment de servir, nappez le poisson avec la mousse, saupoudrez de ciboulette ciselée, et servez accompagné d’un riz blanc.

LA SCÈNE

Jacky est en train de repeindre les fenêtres des cuisines de l’Ehpad. Il surprend les cuisiniers qui préparent du cabillaud. Catastrophé par leur façon de faire, il les apostrophe à travers la fenêtre fermée.

Jacky :

- Bonjour

Premier Cuisinier :

- Il y a quelqu’un qui frappe à la fenêtre !

Jacky :

- Comment vous préparez le cabillaud ?

Premier Cuisinier :

- Il veut quoi le peintre là ?

Jacky (insistant) :

- Le cabillaud… Vous le préparez comment ?

Premier Cuisinier

- Quoi... on comprend pas !

Jacky :

- Là, vous êtes en train de le faire bouillir. Faut pas le bouillir… il faut le faire au

bain-marie et pas plus de 10 minutes. Parce qu’après il perd complètement sa saveur... et il

devient tout mou !

Jacky :

- Ouvrez la fenêtre...(le cuisinier ouvre la fenêtre)… Comment vous préparez la

cabillaud ?

Premier Cuisinier :

- Ben ! Au bouillon dans de l’eau salée. Pourquoi ?

Jacky :

- Il faut pas faire ça… il va perdre tout son goût !... Il s’adresse à tous les cuisiniers...

Bonjour, Messieurs ! On peut faire mieux…. je pense à un concassé de prince des mers à la

mousse de citron

Premier Cuisinier :

- Vous savez Monsieur... ici… ils détestent le changement. ça les rend méchants.

Second Cuisinier :

- Ouais... Ils ne savent même pas ce qu’ils mangent ici. La dernière fois on leur a fait

du poulet, et ils nous ont demandé du rab de poisson.

Jacky :

- Vous savez, si vous m’écoutez, ici on peut atteindre des sommets de création

culinaire.

Premier Cuisinier :

- Ouais mais c’est pas forcément notre but…

On retrouve Jacky au service, il sert les résidents de l’ehpad et leur tend de belle assiettes

de sa composition. Elles sont très bien présentées, et semblent très appétissantes.

Premier résident ( inquiet et déçu) :

- Mais qu’est-ce que vous avez mis dans mon assiette ?

Jacky (y mettant les formes) :

- Alors, concassé de prince des mers à la mousse de citron et radeau de petits

légumes de printemps, à la sauce arc-en-ciel.

Premier résident :

-Ouais, mais j’aime pas le cabillaud comme ça !

Jacky :

- Mais... goûter d’abord ?

Premier résident (en colère) :

- Mais puisque je vous dis que j’aime pas ça !

Une résidente à côté de lui :

- On sait quand même à notre âge si on aime où si on aime pas.

Un autre résident :

- Moi, je veux que de la purée !

Quatrième résident :

- Et moi je veux pas le truc jaune dessus!

Premier Cuisinier (essayant de consoler Jacky) :

- Bon, il faut pas vous inquiéter, Monsieur le peintre, c’est normal

Seconde Cuisinier (désabusé) :

- Une fois on a mis du fromage dans l’omelette, et ben y en a qui m’a mordu

Jacky :

- Bah c’est moi je vois les choses trop en grand ! En fait, les gens s’en foutent de la

qualité. Désolé les gars. Il repasse par la fenêtre se retourne vers les Cuisinier et dit :

- Allez… vous savez quoi ? La prochaine fois vous n’aurez qu’à leur servir de la

purée d’aspirine avec du jus de Lexomil… ça ça devrait leur plaire.

Tout le monde se marre et ils s’en va.