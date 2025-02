Silence ça touille, la chronique cinéma et cuisine de Christophe Casazza nous emmène au Qiff : le Quimper images et films festival a lieu du 25 février au 2 mars 2025. On y verra de nombreux films, mais on découvrira aussi des métiers et techniques du cinéma, on dansera, on suivra le concours de clips musicaux, etc.

Le Qiff sur le site internet de l'association Gros Plan

par Christophe Casazza

Du 25 février au 2 mars 2025, des réalisateurs et réalisatrices, du monde entier, viennent à Quimper, pour présenter des films qu’on ne verra nulle part ailleurs, et ça, c’est le Qiff !... Le Quimper, images et films, festival.

Au menu de cette quatrième édition, qui sera chantante et dansante, attendez-vous à un festin de découvertes, de rencontres et d'expérimentations. Six jours de folie, dédiés au cinéma avec, en prime, de la musique, du karaoké et même des claquettes ! Ça hume bon l’audace et le talent. Mais, comme le programme des projections est vaste, il faut faire un choix.

En entrée, je vous propose de faire un tour du côté de la compétition « Jeune talent » et trois films qui sur le papier ont l’air d’avoir du goût.

Aimé perdre de Harpo et Lenny Guit. Un regard décalé, mais politique sur la précarité.

de Harpo et Lenny Guit. Un regard décalé, mais politique sur la précarité. Rock Bottom de Marie Trénor. C’est certainement le film le plus fou du festival, avec sa plongée déjantée dans la culture hippie du début des années 1970.

de Marie Trénor. C’est certainement le film le plus fou du festival, avec sa plongée déjantée dans la culture hippie du début des années 1970. Et Kyuka, before summer’s end du grec Kostis Charamountanis. Ça sent l’été Grec avant l’orage.

Certaines séances sont suivies de rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs ou les comédiennes et comédiens.

À suivre en plat de résistance, une jolie sélection de films sur le thème : « Où va le monde ? » Vaste programme… Et un petit coup dans le rétro, avec des grands moments de la comédie musicale et des classiques du genre comme Chantons sous la pluie accompagnés d’une initiation aux claquettes et Les Demoiselles de Rochefort , suivi d’un grand karaoké !

Pour le dessert, le couvert est mis pour un hommage rendu à Heddy Honigmann. La réalisatrice nous a quittés en 2022, en laissant derrière elle une œuvre de documentaliste. On ira déguster son merveilleux : Royal Orchestra qui sera suivi d’une master classe proposé par Caroline Zéau maîtresse de conférence à l’université de Paris Cité.

Pour un petit trou normand, je vous conseille vivement une série : Ceux qui rougissent de Julien Gaspar-Olivieri. C'est un pur moment de délice. On y savoure les répétitions d’un groupe de lycéens en option théâtre. Un récit intime et bouillant sur l’adolescence à travers la préparation d’une pièce de Shakespeare, à voir donc sur grand écran grâce au Qiff.

Cerise sur le gâteau, comme chaque année, le Qiff s’intéresse à un métier du cinéma. Cette année, ce sera la décoration. On pourra rencontrer Jean-Marc Ogier, chef décorateur en animation Stop Motion. Il vous proposera d’entrer dans le décor avec lui au cours d’un atelier et d’une Master classe.

The Grand Budapest Hôtel de Wes Anderson

Pour la séquence ciné bouffe, on ira se refaire un film cultissime proposé aussi au Qiff : The Grand Budapest Hôtel de Wes Anderson.

Imaginez un hôtel rose bonbon perché au sommet d'une montagne, M. Gustave H, un concierge légendaire, séducteur invétéré et maître de la débrouille, et Zéro Mustafa, son protégé, un jeune réfugié qui a la chance d'avoir un sens de l'humour à toute épreuve. Leur vie bascule lorsque Madame D. meurt mystérieusement et laisse à Gustave un tableau d’une immense valeur. Les héritiers de la défunte, une bande de mafieux envieux et de vieilles dames acariâtres, sont bien décidés à récupérer la barbouille. Bienvenue au Grand Budapest Hôtel, un endroit où l'élégance côtoie le chaos et où le kitsch est roi.

Dans la scène qui nous intéresse, nous retrouvons nos protagonistes lors d’une course-poursuite chorégraphique et loufoque à travers l'Europe. Celle-ci est ponctuée de scènes hilarantes dont un passage en prison. C’est là que nous retrouvons Monsieur Gustave, en tenue de taulard. Il sert la soupe à ses congénères, une bouillie qui ne fait pas d’envieux. Mais pour ses détenus préférés, il a toujours une délicieuse pâtisserie de chez Mendel’s, une fameuse « Courtisane aux chocolat ».

LA SCÈNE

M Gustave :

Puis-je offrir à mes camarades détenus un peu de bouillie ? Non personne ?...Vous, avec la grande balafre sur le visage ? Oh ! Allez, essayez, c’est vraiment bien chaud et nourrissant ce matin !… Ça manque un peu de sel !



M Gustave repart avec son chariot et s’arrête devant une autre cellule



Bouillie messieurs ? des amateurs ? Comme vous voudrez !



Il repart avec son chariot et s’arrête devant une nouvelle cellule. Il attrape une boîte de cadeau qui vient de la pâtisserie Mendel’s. Il entre dans la pièce où se trouvent trois détenus.



Debout, là-dedans... hop, hop ! Bonjour, Pinky !



Il tend à Pinky une boîte à gâteaux sur laquelle on peut lire Mendl’s. Pinky ouvre la boîte et y découvre une Courtisane au chocolat, la fameuse pâtisserie de chez Mendl’s



Pinky (ravi):

Mendl’s... encore ?



Gustave :

Précisément ! Qui a le tranche-gorge ?



Pinky sort un couteau de fortune, découpe la pâtisserie en quatre, et en prend un morceau, qu’il déguste avec bonheur.



Pinky :

C’est d’un autre monde !



Gustave :

Mendel, c’est le meilleur ! Allez, on y retourne !



Il va pour partir, mais Pinky le retient.



Pinky :

Monsieur Gustave ?



M. Gustave :

Oui ?



Pinky :

Les gars et moi, on a discuté... on pense que vous êtes pas un enculé.



M Gustave :

Et bien, j'avoue que ce n’est pas ce qu’on me dit d’habitude, mais j’apprécie le compliment.



Pinky :

Vous êtes un des nôtres maintenant.



M. Gustave :

C’est gentil de me dire ça. Merci cher Pinky... (s’adressant aux autres prisonniers) merci Günter... merci Wolff… Autre chose ?

La recette de la courtisane au chocolat

I. La pâte à choux

• 120 gr de farine

• 235 ml d’eau fraîche

• 115 gr de beurre

• 4 œufs

• 1 pincée généreuse de sucre

• 1 pincée de sel

Mettre l’eau, le beurre (coupé en petits morceaux), le sel et le sucre dans une casserole et faire chauffer à feu doux. Une fois le beurre fondu, retirer du feu et ajouter la farine. Mélanger puis remettre sur le feu jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Retirer du feu. Dans un autre bol, casser et battre les œufs. Ajouter les œufs à la pâte en mélangeant avec une cuillère en bois. Mettre la pâte dans une poche à douille. Sur trois plaques recouvertes d’un papier cuisson, faire des petits, moyens et gros choux. Mettre au four pendant 25 à 35 minutes à 180°C. Attention à surveiller la cuisson, les petits choux cuisent plus vite !

À la sortie du four, faire un petit trou à la pointe du couteau sous le chou.

II. La crème pâtissière au chocolat

• 350 ml de lait entier

• 1 tablette de chocolat pâtissier

• 3 jaunes d'œufs

• 55 gr de sucre

• 2 cuillères à café de chocolat en poudre (non sucré)

• 1 cuillère à soupe de farine

• un peu de Maïzena

Faire chauffer le lait à feu doux et ajouter les carrés de chocolat jusqu’à obtenir un beau mélange. Dans un bol, battre les jaunes d’œufs, la farine, le sucre, le cacao en poudre et quelques cuillères à café de Maïzena pour obtenir une crème bien lisse. Ajouter petit à petit la moitié du chocolat au lait dans ce bol et mélanger constamment. Remettre la casserole sur le feu puis transvaser le bol dedans. Une fois la crème épaissie, retirer du feu et déposer dans la poche à douille. Quand la crème a refroidi, remplir les choux moyens et gros avec la crème.

III. La décoration

Préparer un glaçage avec du sucre glace, de la vanille, et un peu de lait. Séparer le glaçage dans trois ramequins et ajouter des colorants alimentaires pour obtenir les trois couleurs souhaitées. Plonger le dessus des choux dans le glaçage puis laisser sécher. Dessiner sur le dessus des choux avec un peu de chocolat blanc fondu.

IV. L’assemblage

Placer le plus gros chou sur une petite assiette. Ajouter une noisette de glaçage sur le dessus et déposer le chou moyen en pressant doucement. Répéter l’opération pour le plus petit chou. Sur le haut du gâteau, déposer encore un peu de glaçage et une petite amande au chocolat pour la décoration.