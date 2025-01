Dans Silence ça touille, sa chronique cinéma et cuisine, Christophe Casazza présente trois nouveaux films et nous fait déguster un porc royal en séance de ciné-bouffe.

En entrée, je vous propose La Chambre d'à côté, le nouveau Pedro Almodóvar ! Autant vous le dire tout de suite, si vous cherchez un film pour une soirée pyjama avec des popcorns et des licornes, passez votre chemin. Almodóvar, ce n'est pas vraiment le genre à mettre des paillettes sur la mélancolie.

Le titre, "La Chambre d'à côté", est déjà une promesse de mystères et de secrets inavouables. En gros, c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui se font la guerre par procuration, avec une amie commune qui sert de tampon (ou plutôt de punching-ball). C'est un peu comme si Freud avait écrit un épisode de "Desperate Housewives", mais avec des dialogues plus pointus et des robes plus extravagantes.

On est dans le drame existentiel à haute tension, avec un casting qui envoie du lourd : Tilda Swinton et Julianne Moore, excusez du peu ! Imaginez deux divas, une blonde incandescente et une rousse éthérée, enfermées dans un huis clos émotionnel. C’est du Bergman accompagnée à la sauce comédie musicale de Bollywood, mais sans les chorégraphies entraînantes (quoique, avec Almodóvar, on n'est jamais à l'abri d'une surprise).

On retrouve les thèmes de prédilection d’Almodóvar : la famille, les femmes, le désir, la mort, le tout saupoudré d'une bonne dose d'ironie et de mélodrame. C'est un peu comme une paella : il y a plein d'ingrédients différents, mais le résultat est savoureux.

En plat de résistance, du cinéma coréen, rafraîchissant, avec Hiver à Sokcho, le film de Koya Kamura. Accrochez-vous, car on part pour une Corée du Sud… frigorifiante. Une jeune femme franco-coréenne, interprétée par Belle Kim, travaille dans une pension miteuse à Sokcho, une ville balnéaire sur la côte est de la Corée du Sud, en plein hiver. Un auteur de BD français, Roschdy Zem, débarque, et entre eux, c’est… comment dire… glacial, mais pas que dans le thermomètre. Mais, peu à peu, leur duo fonctionne, même si leur relation est plus faite de silences que de grandes déclarations.

Hiver à Sokcho est un film atmosphérique, avec une belle esthétique et des acteurs très convaincants.

Pour le dessert, plongeons-nous dans le mélodrame d'Agnès de Sacy, La Fille d'un grand amour. Un amour passionné, des souvenirs éparpillés façon puzzle, et une fille, Anna, qui se lance dans une archéologie familiale pour déterrer les secrets de ses parents séparés, Yves et Cécile. Le tout est arrosé de non-dits et de regrets aussi gros qu’une baleine échouée sur une plage de Bretagne.

Ciné-bouffe devant un Porc royal

Pour la séquence Ciné-bouffe, je vous propose un morceau de choix : Porc Royal. Un film réalisé par Malcolm Mowbray, en 1984, qui, à défaut de révolutionner la charcuterie, offre une tranche de comédie britannique savoureuse à souhait.

Nous sommes en 1947, en Angleterre. Le rationnement bat encore son plein, les temps ont la dent dure, et même le bacon se fait rare. Imaginez le drame national ! C'est dans ce contexte de disette baconienne qu'un couple, les Chilvers (Michael Palin et Maggie Smith, impériaux), décide de voler un porc élevé en secret, par les notables du village.

Le casting, de la charcuterie fine : Michael Palin, en mari timide et dépassé, est un délice. Maggie Smith, en épouse ambitieuse et manipulatrice, est tout simplement royale (sans mauvais jeu de mots). Leurs échanges sont croustillants comme de la couenne justement grillée.

Cette œuvre porcine, à voir et à revoir sur Arte en replay, est à consommer sans modération.

LA SCÈNE

Joyce et Gilbert Chilvers sont à table, en compagnie de la mère de Joyce, devant un repas frugale, une fine tranche de jambon accompagnées de deux feuilles de salade, et d’une tranche de tomate. Ça sent la restriction. Gilbert, pédicure de son état, raconte sa journée peu ragoutante, ce qui n’est pas du goût des deux dames. La conversation s’achève par un gros plan d’assiette dans laquelle on voit un énorme steak et des choux de Bruxelles. Ce plan très astucieux nous convie à une autre scène de table, où visiblement on mange plus qu’à sa faim. Une partie de table dans laquelle on retrouve une assemblée de notables, pas toujours très classe.



Gilbert Chilvers

Je suis tombé sur une verrue aujourd’hui. Un sacré morceau ! Il va falloir l’attaquer à la lame de rasoir.

Joyce Chilvers

Ne parle pas de pieds à table Gilbert, je t’en prie !

Gilbert Chilvers

Il faut attendre qu’elle soit à point, et là, c’est du gâteau… le panaris de Madame Rauque semble être en bonne voie de guérison. Tu sais comment elle m’a remercié ?...Avec un macaron.

Joyce Chilvers

Un macaron ?...Un macaron, c’est tout ?...Nous vallons bien mieux que ça Gilbert !

Gilbert Chilvers

Mieux que quoi...(regardant l’assiette de sa femme) tu finis pas ton Jambon ? (il va pour prendre la tranche de jambon, mais la mère de Joyce le devance, il la regarde l’air ahuri)...écoute Joyce, une fois que j’aurai mon cabinet dans la grand rue tout sera différent. Ils s’amèneront dans leurs voitures, nous inviteront, nous fileront des steaks.

Joyce Chilvers

Ce n’est pas une question de steak, mais de standing.

Gros plan sur un plat de chou de Bruxelles qui nous fait astucieusement passer à une autre scène de table, chez les Allardyce, une famille des notables du village. Les choux de Bruxelles accompagnent une belle tranche de steak qui est servi à trois autres dignitaires.

Mrs Allardyce

Alors ce steak ?

Mr Lockwood

Parfait !

On entend un long bruit de pet qui vient visiblement de la chaise du Docteur Swaby.

Mrs Allardyce (Très classe, faisant semblant de n’avoir rien entendu).

Reprendrez-vous des choux de Bruxelles, Docteur Swaby ?

Le Docteur Swaby (la bouche pleine, dans un borborygme à peine audible)

Non !

La recette du filet de porc poché, à l'anglaise

Pour 4 personnes.

Plongez un filet de porc de 1 kg dans un litre de court-bouillon bouillant (1 carotte, 1 oignon, 1 clou de girofle, 1 feuille de sauge, thym, laurier, du sel, du poivre) et laissez-la cuire 1h30, après la reprise de l'ébullition.

Sortez la viande, égouttez-la, enduisez-la de moutarde et de chapelure et passez-la au four très chaud, juste le temps de la faire dorer.

Servez avec des choux de Bruxelles comme dans le film et si vous n’aimez pas ça, n’en dégoûtez pas les autres et servez avec des légumes cuits à la vapeur et du beurre frais.

Bon appétit !