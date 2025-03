Silence ça touille, la chronique cinéma et cuisine de Christophe Casazza avec trois films sortis en ce début mars 2025 et une omelette norvégienne à Pile ou face.

Photo de couverture par Sebleouf, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

par Christophe Casazza

Au menu des nouveautés cinéma de la semaine, voici

En entrée, Le Secret de Khéops, c’est léger, sans prétention, et distrayant à souhait, et Dieu sait ou pas, si l’on a besoin de se distraire en ce moment. Dans ce film de Barbara Schultz, on retrouve Fabrice Luchini, en pharaon du verbe, qui nous embarque dans une pyramide de mystères. On ne s’attend pas à le retrouver en version Indiana Jones, mais qui d'autre pourrait nous faire croire qu'il serait capable de retrouver le trésor de Khéops dans un rayon 'antiquités soldées' ? Luchini a une telle énergie qu'on se demande s'il n'a pas bu la potion de jouvence de Cléopâtre. En tout cas, dopés ou pas, avec son humour légendaire, il réussit à dépoussiérer un mystère millénaire.

En plat de résistance, je vous propose de vous soigner de l’angoisse de la maladie et de la vieillesse avec le remède que nous propose Enya Baroux dans On ira. Avec une magnifique Hélène Vincent pour nous inoculer le virus du bonheur et un Pierre Lottin, parfait, pour l’accompagner dans sa volonté de mourir dans la dignité. Et, n’en déplaise à certains culs bénis, on a tous le droit à cela. Voilà, ça, c’est fait ! Maintenant le pitch. Marie (Hélène Vincent) à 80 ans, elle en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan : partir en Suisse avec sa famille pour mettre fin à ses jours. Rudy, un auxiliaire de vie, va conduire la petite famille dans un voyage inattendu. 'On ira', c'est un peu comme une comédie qui aurait pris un coup de soleil : ça chauffe, ça pique, mais qu'est-ce que c'est bon ! C'est le film que vous devez aller voir, si vous avez besoin d’un bon "film alicament" pour le moral.

Pour le dessert, le chef vous propose de passer à table Dans la cuisine des Nguyen et ça touille sévère ! Le pitch : Yvonne Nguyen, jeune femme d’origine vietnamienne, rêve d’une carrière dans la comédie musicale au grand dam de sa mère qui préférerait la voir reprendre son restaurant de banlieue. Ce film, c'est un peu comme une soupe phở : un mélange savoureux d'ingrédients qui vous réchauffe le cœur. Entre les nems qui croustillent et les rires qui fusent, vous allez en prendre plein les papilles ! Mais attention, cette comédie n'est pas seulement un festin pour les sens, c'est aussi un plat de résistance... émotionnel. Car derrière les fourneaux, les secrets de famille mijotent, et les non-dits se dégustent à la sauce aigre-douce. Alors, venez vous régaler avec un film qui prouve que quand on a du talent pour la cuisine, il faut savoir la partager.

Une omelette norvégienne à Pile ou face

Pour la séquence Ciné bouffe, je vous propose un duel de géant, celui du film Pile ou face de Robert Enrico (à voir sur Arte actuellement). Un face-à-face mémorable entre Philippe Noiret et Michel Serrault. Le combat de ces deux cadors est arbitré par une délicieuse Dorothée. Dans cette œuvre majeure, l'inspecteur Baroni, joué par Noiret, est persuadé de la culpabilité de Morlaix (Serrault), un veuf un peu trop joyeux depuis que sa femme est passée par la fenêtre.

Tous les deux nous livrent une performance sur le thème : coupable ou innocent ? Une chose est sûre, c’est que leur jeu tient de la perfection. Certains bégueules disent que ce film est un 'pile' poil trop long, d'autres comme moi qu’il est 'face'inant de bout en bout. Pas la peine de la jouer à Pile ou face, le jeu des comédiens et la mise en scène ne laisse rien au hasard, et on se régale. Dans la scène gourmande qui nous intéresse, nous retrouvons Noiret, Serrault, et Dorothée qui croisent le couvert devant une omelette norvégienne dans une bourgeoise gargote bordelaise.

LA SCÈNE



L’inspecteur Baroni (Ironique) :

- Ah !… elle est bonne cette omelette norvégienne, non !



Morlaix (déçu) :

- Adrien n’en faisait jamais.



L’inspecteur Baroni :

- Tant mieux. Profitez-en parce que maintenant, vous allez être à la gamelle. Pour un beau bout de temps. (il se tourne vers Dorothée) Mademoiselle Bertille vous allez être confondu par la limpidité de mon raisonnement. Madame Morlaix a économisé pendant des années en prévision d’une fin qu’elle voyait médiocre… Et pendant ce temps-là, ce zigoto rêve de vahinés et de noix de coco. Et la semaine dernière il décide de partir.



Morlaix :

Partir oui… mais partir comment ? À la nage ? Le Camiroco revient dans six mois.



L’inspecteur Baroni :

La Marie-Jeanne. La Marie-Jeanne immatriculée à Papeete fait escale demain, ici. Exceptionnellement. La Marie-Jeanne… Je reprends donc... Il passe à la banque pour retirer les économies du ménage. Mais Madame Morlaix est passée avant lui. Fureur du sieur Morlaix... scène épouvantable... et il tue sa femme pour 7672 Francs. Soit le prix de deux billets de deuxième classe, aller, pour l’archipel des Wahamalou pas très loin de Talua. Voilà !



Morlaix :

Je n’ai jamais rien entendu d’aussi bête.

L’inspecteur Baroni : c’est pourtant ce que les jurés retiendrons.



Dorothée :

Et pourquoi voulez-vous coincer à tout prix ce pauvre homme ? On dirait que vous en faites une affaire personnelle ?



L’inspecteur Baroni :

Oui, en effet... en effet... c’est une affaire personnelle parce qu’à la veille de ma retraite, je ne veux pas me retirer sur un échec.



Morlaix : (narquois) :

Sa vie entière est un échec lamentable, inspecteur-chef à 50 ans.



Dorothée :

Les jurés retiendront ce qu’on leur dira. Vous savez ce que je vais leur dire moi ? Que j’ai vu basculer Madame Morlaix. Et qu’à ce moment-là, Monsieur Morlaix était au fond de la pièce. Qu’est-ce que vous en dites ?



Morlaix : (exulte, il tape sur la table) :

Dans le cul, Monsieur l’inspecteur-chef !



L’inspecteur Baroni : (blasé)

Puisque c’est comme ça, je vais me payer un cigare, un gros cigare !



La recette de l'omelette norvégienne

Pour faire une délicieuse omelette norvégienne, il n’y a pas plus simple. On commence par préchauffer son four au maximum.

On monte 3 blancs d’œuf en neige très ferme et on ajoute 150 g de sucre glace tout en continuant à battre. On démoule 1 litre de glace vanille sur 6 biscuits à la cuillère. On verse la préparation blancs d’œuf et sucre glace par dessus, et on passe 5 minutes à four très chaud. Voilà !

Bon appétit et bon film !