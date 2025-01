Les Cigales sont des clubs d'investissement local solidaire et écologique ; en Bretagne on en compte une trentaine et bien d'autres pourraient voir le jour. Pas besoin de posséder une fortune, il suffit d'avoir envie que son épargne serve des projets qui le valent bien.

Le site internet des Cigales de Bretagne

C'est en 1985 que sont nés les premiers Clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, dont l'acronyme Cigales est en fait trompeur. Il s'agit plutôt d'être fourmi, mais généreuse... en prêtant à des porteuses et porteurs de projets de son territoire.

En Bretagne, les premiers Cigales sont apparus en 2007 et depuis ils se sont multipliés. On en compte une trentaine actuellement, plutôt à l'est de la région.

Le principe d'un club est assez simple, c'est un regroupement de personnes qui, pour une durée de 5 ans, mettent en commun de l'argent qu'elles vont prêter pour le financement d'un ou plusieurs projet (ou d'une partie d'un projet). Au bout des 5 années, l'épargne reviendra à ses propriétaires. Sans forcément de plus-value car l'idée des Cigales n'est pas de faire une opération financière mais bien de donner du sens à son épargne.

Financer des projets aboutis, solidaires et écologiques

Il ne s'agit pas non plus de faire perdre de l'argent aux prêteuses et prêteurs, donc les chargées de développement (salariées) des Cigales de Bretagne examinent avec soin tous les projets candidats. Les critères sont donc multiples : des projets d'implantation locale, avec une valeur sociale ou environnementale, et de préférence une logique collective. Et surtout, les projets doivent être viables, aboutis (études de marché faites et budget bien défini) jusqu'à atteindre la seule recherche des financements. Les projets encore embryonnaires, les idées à développer seront orientées vers d'autres structures qui les aideront à se développer.

Des clubs partout, des membres de tous profils

Il peut y avoir des Clubs à toutes les échelles de territoire, avec entre 5 et 20 membres qui fonctionnent en autonomie (en se réunissant toutes les 6 à 8 semaines) pour sélectionner les projets financés et définir le rythme du financement. En moyenne, les prêts vont de 2000 à 7000 euros. Le secret des Cigales qui fonctionnent, c'est la bonne entente entre les membres quels que soient leurs horizons : on rencontre toutes sortes de profils parmi les Cigalières et Cigaliers et pas besoin d'être riche comme Crésus pour en être.

Des réunions d'information sont organisées régulièrement dans tous les secteurs de Bretagne pour inviter à la création de Cigales.