L'association Cicodes à Quimper nous explique comment elle accompagne la mobilité internationale et solidaire des jeunes, qui partent du Finistère, mais qui viennent aussi nous aider, comme Rosy Koula venue du Burkina Faso pour une mission de service civique à Quimper.

Parmi ses nombreuses missions, l'association Cicodes peut accompagner des jeunes volontaires pour des voyages solidaires à l'étranger. Il peut s'agir de courts séjours (chantiers d'été) ou d'expériences de plusieurs mois. L'accompagnement s'adaptera.

Changer de regard sur les échanges internationaux Nord/Sud

Cet accompagnement consiste en premier lieu à bien cerner les attentes et demandes des jeunes (16/25 ans) qui souhaitent partir à l'étranger.

Souvent, quand on envisage de partir pour un pays du Nord on se dit qu'on va "apprendre" et quand c'est pour un pays du Sud, qu'on va "aider"

Voici un premier cliché souligné par Anne-Claire Lucas, animatrice du Cicodes. On a beaucoup à apprendre dans des pays où la population a dû s'adapter justement à des situations parfois difficiles, à des moyens plus réduits... Le rôle du Cicodes est d'amener la/ le jeune à s'interroger sur les notions d' "humanitaire" ou de "solidarité" auxquelles l'histoire coloniale de la France accole encore des idées reçues ou des stéréotypes.

Les jeunes des pays du Sud ont aussi beaucoup à nous apporter

La réciprocité de l'aide internationale Nord/Sud s'incarne très bien dans le volontariat en service civique international qu'a choisi de faire Rosy Koula, avec l'aide du Cicodes, au lycée Chaptal de Quimper. C'est elle, l'agronome qualifiée, qui vient aider les jeunes de Quimper à créer leur potager de lycée. L'équipe enseignante l'accompagne aussi et lui fait découvrir la ville et la culture locale. Rosy a même pu tester la webradio du lycée, pour se présenter (elle est la première volontaire internationale accueillie à Chaptal).

Le Cicodes apporte un soutien technique aux jeunes avides d'échanges solidaires internationaux, en s'appuyant sur son réseau (au sein de Ritimo) pour préconiser des associations ou des organismes qui pourront accueillir les jeunes et leur proposer des missions, en fléchant aussi vers des financements.

Enfin, le Cicodes prépare les jeunes aux inévitables "chocs culturels" qu'elles ou ils rencontreront, pour leur permettre d'aborder les nouveautés ou les surprises sans trop de heurts. C'est un travail sur la posture intellectuelle à adopter, sans indications précises ou formatées.

Transformer son voyage après...

Le suivi est assuré après le départ et au retour également pour "transformer" l'expérience à l'étranger en nouveau vécu sur le sol français. Quand on a été confronté à la réalité des interactions entre nos choix de vie en France et leur impact dans des pays même très lointains, on sait encore mieux pourquoi changer certains comportements ou habitudes. Le Cicodes aide aussi à prolonger ces prises de conscience et à donner un sens supplémentaire au voyage.

Avec une autre association quimpéroise qui accompagne la mobilité, Gwennili, le Cicodes a en outre lancé en septembre 2023 La goélette, un centre de formation aux compétences liées à l'accompagnement à la mobilité, pour les professionnelles et professionnels de la jeunesse et de l'insertion.