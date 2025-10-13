L'association Cicodes à Quimper a créé une animation qui fait découvrir à tous les publics dix mouvements pour la paix dans le monde entier qui ont obtenu des résultats ! Défense des femmes, des peuples autochtones, réconciliations... une émission pleine d'espoir.

Sollicitée pour une journée de la paix au café-tiers-lieu Flux à Quimper le 19 septembre 2025, l'association Cicodes a saisi l'occasion pour créer un outil ludique de sensibilisation aux mouvements pacifistes qui fonctionnent. Monique Mariyanayagam et Florence Keravec, administratrices, se sont appuyées sur deux albums des éditions Rue du monde : Filles, femmes, liberté, elles font changer le monde et Tous ensemble, on fait changer le monde.

Des mouvements collectifs, surtout féminins et qui ont obtenu des résultats

L'idée était de redonner espoir dans un monde particulièrement anxiogène, où les guerres semblent se multiplier. Or, il existe bel et bien des actions, des mouvements, des luttes qui ont porté leurs fruits et permis d'améliorer la situation des populations locales ; des mouvements surtout féminins, pour le désarmement, la défense des droits des femmes, mais pas uniquement ; des combats contre le racisme, pour le désarmement, pour la réconciliation, l'accès à la terre... des luttes menées sur tous les continents et, dans tous les cas, collectivement !

Des élèves de 3ᵉ du collège Max Jacob et de seconde du lycée Brizeux à Quimper ont participé à cette animation. Sur la base de dix panneaux incomplets, dix duos devaient enquêter sur les mouvements proposés et présenter aux autres ce qu'ils ou elles avaient appris.

Un outil à réutiliser et d'autres actions pour éduquer à la paix

Si Gisèle Halimi et son action pour le droit à l'avortement ou Anjela Davies et sa lutte pour les droits civiques des noirs aux États-Unis faisaient partie des mouvements présentés, l'idée était bien de mettre en lumière aussi des combats méconnus : comme celui des femmes de toutes confessions du Libéria qui se sont rassemblées pour faire pression sur les dirigeants et qui ont pu mettre fin à la guerre civile au début des années 2000. Une femme a par la suite été élue à la présidence du pays.

On peut emprunter cette animation auprès du Cicodes, ainsi que les deux albums qui l'ont inspirée. L'association continue ses actions d'éducation à la paix en partenariat avec la ville de Quimper, ville amie des enfants, en formant notamment le personnel d'animation périscolaire.