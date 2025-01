L'association Cicodes à Quimper nous présente l'un des projets qu'elle mène toute l'année : "Elles changent le monde". C'est une intervention auprès des élèves de primaire qui permet aux enfants de s'interroger sur les stéréotypes de genre, avec l'aide d'un jeu et d'une collection d'albums jeunesse.

Le site internet du Cicodes

« Elles changent le monde » est un projet éducatif animé depuis 2023 par l'équipe du Cicodes dans 6 écoles primaires (neuf classes) à Quimper pour prévenir les inégalités entre femmes et hommes, et les violences sexistes et sexuelles.

Pour chaque classe, deux séances sont animées pour :

- déconstruire les représentations genrées des filles et des garçons,

- s’interroger sur les inégalités entre les femmes et les hommes à travers le monde (au passage, les enfants sont aussi sensibilisés à leurs droits propres, définis par la Convention internationale des droits de l'enfant),

- et découvrir le portrait d’une femme militante pour les droits humains ou l’écologie



À l'issue du projet, les classes seront ensuite invitées à illustrer l'histoire et le combat d'une de ces femmes sur des affiches. Celles-ci seront récoltées et exposées dans les lieux publics de Quimper, notamment pour le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Jeu des cadeaux et albums jeunesse pour changer de regard sur les genres

Les deux séances s'appuient sur des outils abordables par les enfants.

D'abord, on joue au "jeu des cadeaux". Les enfants doivent attribuer des cadeaux (parmi un panier proposé) aux jumeaux Abel et Marjane. On ne leur donne aucune autre indication que le genre des deux personnages. Dans le travail en groupe, on voit émerger d'abord des réflexes qui trahissent les idées reçues sur les goûts présumés des filles et des garçons. Mais au fil du jeu, les enfants s'interrogent et remettent en question le jeu : on ne connait pas vraiment Marjane et Abel, comment savoir si une poupée plaira forcément à Marjane et un skate-board à Abel ?

Les animatrices s'appuient aussi sur les ouvrages de la série « Petite et grande » des éditions de la Courte Échelle. Elles ont fait une sélection de portraits de femmes qui pourront inspirer les enfants pour leur affiche. Il s'agit de femmes de tous âges, figures historiques ou contemporaines : la militante écologiste Greta Thunberg ou Malala Yousafzai, jeune afghane qui lutte contre l'oppression des femmes, les opposantes à l'esclavage, Rosa Parks et Harriet Tubman, les défenseures du droit de vote des femmes Ethel Smyth et Emmeline Pankhurst, la pacifiste libérienne Leymah Gbowee, la militante féministe aveugle et sourde Helen Keller, la primatologue Jane Goodall ou encore la peintre Frida Kahlo, qui inspire particulièrement Valentine Guegueniat, volontaire en service civique au Cicodes cette année.