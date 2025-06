L'association Cicodes à Quimper nous explique comment elle pratique l'éducation aux médias et à l'information des jeunes et des adultes qui les accompagnent : elle utilise notamment le jeu pour faire comprendre en profondeur les notions et ouvrir le dialogue dans la bonne humeur.

Le site internet du Cicodes

Quand elles abordent les médias numériques sur le terrain, dans les classes de collèges et lycées du Finistère où elles interviennent, les animatrices du Cicodes constatent que la question des rapports aux autres revient souvent. Le cyberharcèlement et autres violences en ligne préoccupent les jeunes et adultes qui les encadrent. En outre, les usages des outils numériques sont très variés, et on s'interroge sur leur gestion, sur l'âge auquel les enfants peuvent/doivent accéder aux réseaux sociaux (en moyenne dès huit ans en France). Enfin, les fake news, infox et autres informations fausses inquiètent également petits et grands.

La citoyenneté en ligne : prévention des violences numériques et esprit critique

Dans les préoccupations liées aux violences en ligne, il est question d'estime de soi, de gestion de son image et de choix de personnes avec qui on communique : 29% des 11/14 ans ont déjà accepté de se connecter à une personne inconnue ; 65 % chez les 11/18 ans. Par ailleurs, 33 % des 11/18 ans disent avoir été exposés à des contenus choquants : pornographiques, haineux ou violents. *

Les ateliers du Cicodes visent donc à développer la citoyenneté en ligne au sens large : l'esprit critique, le vivre ensemble, l'identification des comportements ou contenus à risque. Ce sont des ateliers participatifs, issus de l'éducation populaire : des mises en situation pour faire émerger la connaissance, puis la découverte d'outils et de ressources pour la prévention ou pour intervenir en cas de situation problématique.

Les collégiens de Plozévet, leurs parents et leurs usages des médias numériques

À Plozévet, le Cicodes est intervenu auprès des élèves de 6ᵉ du collège Henri-Le-Moal dans le cadre du dispositif Territoires numériques éducatifs ; le projet de cinq semaines s'est intéressé aux usages numériques des jeunes avec l'objectif de créer un échange entre eux et leurs parents. Cela a été l'occasion de constater la diversité des pratiques, du nombre d'écrans à la maison, du contrôle parental... d'une famille à l'autre. Un jeu de photolangage (on choisit des photos dans un set lié au thème et on discute des choix) a permis d'identifier les thèmes de préoccupation : l'exposition aux images choquantes, le cyberharcèlement et l'arbitrage entre le temps passé devant les écrans et le temps passé ensemble en vie réelle. Il s'agissait aussi de définir les situations et les mots. Des albums jeunesse ont été lus, des sites internet consultés : celui de l'association de protection de l'enfance sur internet e-enfance et premieresfois.fr de l'association En avant toute(s). Enfin, des jeux de plateau ont été utilisés : L'educ écrans et 36 h à la rédac.

Les élèves ont créé eux-mêmes des outils pédagogiques et des affiches qui ont ensuite servi de support pour discuter avec les parents. Ils ont aussi identifié des préconisations de comportements à tenir pour éviter ou mettre fin au cyberhacèlement.

La question de l'information (qu'est-ce qu'une information fiable, comment s'informer) a par ailleurs été abordée : qui créée l'info, quel est l'intérêt de cette source à diffuser l'info, où et comment trouver d'autres sources pour croiser les informations ? À quel adulte de confiance avoir éventuellement recours ?

Un jeu impliquant les parents pour créer un dialogue familial sur les usages numériques

Les parents ont pu participer eux-mêmes (avec leurs enfants) à un jeu de positionnement (rarement, de temps en temps, souvent ou trop souvent) autour des questions sur leur comportement : à quelle fréquence regardez-vous les portables de vos enfants ? Regardez-vous votre portable devant la télévision ? Cela a permis d'ouvrir le dialogue et de s'interroger ensemble sur les pratiques numériques des uns et des autres, voire d'envisager des changements, dans la bonne humeur. Les familles ont pu aussi échanger entre elles.

Le Cicodes dispose d'autres jeux autour des médias numériques dans sa médiathèque de prêt de l'espace associatif de Quimper, notamment pour comprendre l'empreinte environnementale des pratiques numériques. L'association propose aussi des formations aux adultes (animatrices et animateurs) pour les aider à développer des projets pédagogiques et des animations autour des médias numériques.

*enquête Génération numérique sur les 11/18 ans 2022