Parmi les domaines d'intervention de l'association Cicodes à Quimper, la lutte contre les discriminations et pour l'égalité est cruciale. Souvent, racisme, sexisme et autres comportements liés aux préjugés sont à la racine des conflits internationaux. À l'école Edmond-Michelet de Quimper, les élèves ont pu appréhender le sujet très concrètement.

Dans le cadre du Projet éducatif local de la Ville de Quimper, le Cicodes a travaillé avec une classe de CE1/CM1 de l'école Edmond-Michelet dont une partie avait déjà suivi l'an dernier le cursus "Elles changent le monde". Cette année, de septembre 2025 à 2026, le projet "Allo j'écoute ici les droits" a porté sur la lutte contre les discriminations et l'éducation pour l'égalité pour tous et toutes.

Mises en situation pour comprendre les discriminations et les droits fondamentaux

Les enfants ont d'abord pu se projeter dans les préjugés, par le biais de jeux de rôles ; les élèves ont pu définir ensemble et même ressentir des notions parfois complexes comme les discriminations, le racisme ou l'exclusion ; on part des émotions, de situations vécues et on explore les stéréotypes et les préjugés qui y sont associés. D'autres ateliers ont permis d'identifier les différences entre les besoins fondamentaux et les envies pour comprendre ce que sont les droits fondamentaux, en particulier ceux des enfants.

S'inspirer d'une personnalité : la militante américaine des droits civiques Rosa Parks

Le projet s'est articulé autour d'une personnalité : la militante pour les droits civiques afro-américaines Rosa Parks, connue pour avoir refusé de céder sa place dans le bus (à l'époque, des places assises étaient réservées et séparées entre personnes blanches et personnes de couleur dans les transports en commun). Rosa Parks n'a pas été la seule à mener ce type d'action, elle appartenait à un collectif qui se mobilisait régulièrement pour l'égalité et les droits civiques. Son arrestation, puis l'invalidation par la cour suprême de sa mise en cause, en ont fait une figure célèbre. Pour les enfants, cet acte courageux est cependant fort et parlant et leur permet de comprendre concrètement l'injustice et les inégalités liées au ségrégationnisme.

Pour valoriser l'expression des enfants, l'équipe du Cicodes a invité les élèves à réaliser de petits enregistrements en fin de séance, à propos de leurs impressions et ressentis les plus saillants ; la classe a également travaillé sur une chanson Mais ce jour-là, Rosa refusa par Les Enfantastiques (2024). Un enregistrement souvenir a été réalisé.

Bibliographie

Le Cicodes s'est appuyé particulièrement sur trois ouvrages pour réaliser son animation :