La ChroCor, chronique de Cornouailles : une fois par mois dans Lem, Gaïd Carval, finistérienne qui vit en Angleterre, nous envoie sa carte postale sonore de la vie en Cornouailles. Un écho radio, de part et d'autre de la Manche.

Novembre 2023 : Femmes de la mer, les chants de marin au féminin

Les sea shanties, ou chants de marin en français, font partie intégrante de la culture maritime des Cornouailles britanniques. Aux quatre coins de la côte cornique, dans les pubs de village mais aussi lors du Sea Shanty Festival à Falmouth, ces chants populaires sont repris à l’unisson et font vivre de beaux moments de partage. Malgré leur popularité, les paroles et les messages transmis sont souvent très négatifs à l’égard des femmes et vantent la gloire des hommes des Cornouailles. Pour changer cela, les Femmes de la mer, un groupe de sea shanty féminin, ont décidé de mettre en lumière ces femmes qui ont fait partie intégrante du passé maritime des Cornouailles et dont les histoire n’ont pas été racontées jusqu’à présent.

Crédit photo : Concert au Minack Theatre par Femmes de la mer

