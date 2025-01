La ChroCor, chronique de Cornouailles : une fois par mois dans Lem, Gaïd Carval, finistérienne qui vit en Angleterre, nous envoie sa carte postale sonore de la vie en Cornouailles. Un écho radio, de part et d'autre de la Manche.

Octobre 2023 : les nageuses

Quoi de mieux pour introduire ces chroniques qu’une baignade dans l’eau fraîche et salée ? Bon nombre de femmes en Cornouailles britannique y ont goûté et ne se sont plus arrêtées. Elles y vont toute l’année, par tous les temps, et en maillot de bain ! Elles nous racontent pourquoi ce moment est devenu pour elles un rituel. "

Crédit photo: Simon Heester / Cornwall Live

Musique : Howlin' Wind par le groupe de chanteuses de Cornouailles Femmes de la mer.