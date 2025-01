Une fois par mois, Gaïd Carval, finistérienne qui vit en Angleterre, nous envoie sa carte postale sonore de la vie en Cornouailles. Ce mois-ci, elle nous fait visiter Trevone Quarry, un éco-lieu installé dans une ancienne carrière : studios d’artistes et entreprises locales s'y côtoient. Son fondateur, Rob, garde certaines zones pour ce qu'il appelle « l’ensauvagement », où le processus de reconstruction de la nature peut s'épanouir.

Rob est d'abord un artiste. Il a obtenu le bail de la carrière de Trevone Quarry auprès du Cornwall Council en tant que zone industrielle et le Council a failli le lui reprendre parce que les activités qui y étaient développées (entreprises artistiques et aussi beaucoup de zones en "friche" pour développer la biodiversité) ne correspondaient pas à la définition du Council de zone industrielle et ne semblaient pas "sustainable" (durables). Le locataire a fini par convaincre le Council et Trevone Quarry est désormais un bel exemple d'un premier cas où le Council va dans le sens de la population locale, en acceptant des alternatives au modèle classique de travail et de vie. La destinée de Trevone Quarry soulève aussi d'autres questions qui traversent également le Finistère : la crise du logement et la gentrification en Cornouailles.

Pour en savoir plus:

https://www.falmouthpacket.co.uk/news/24110855.rob-higgs-tour-disused-quarry-village-near-falmouth/