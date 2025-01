Une fois par mois, Gaïd Carval, finistérienne qui vit en Angleterre, nous envoie sa carte postale sonore de la vie en Cornouailles. Ce mois-ci, elle nous embarque à bord d'un Cornish Pilot Gig boat, l'aviron typique des Cornouailles britanniques, une discipline intimement liée à l'histoire maritime de la région, et maintenant à son histoire sportive.

Aujourd'hui, on peut ramer pour le plaisir, pour la compétition et même pour traverser la Manche, ce que les clubs de Flushing & Mylor et du Roseland, qui ont participé à cette ChroCor, sont bien tentés de faire... Gaïd s'est mise à ramer pour mieux percer les mystères de cette embarcation du patrimoine maritime local, qui connait un regain d'intérêt.