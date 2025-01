Une fois par mois, Gaïd Carval, finistérienne qui vit en Angleterre, nous envoie sa carte postale sonore de la vie en Cornouailles. Ce mois-ci, elle nous fait visiter le cimetière jardin de Saint Just.

Décembre 2023 : le jardin cimetière de Saint-Just

Comme la plupart des villages, la commune de Saint Just dans le Roseland, en Cornouailles britannique, a sa propre église, et bien sûr, son cimetière, qui n'est pas tout à fait classique. Ici, dans le jardin de l'église de Saint Just, ce sont les plantes tropicales et locales qui dictent les emplacements des tombes et pas l'inverse.

C'est un lieu singulier, où les vivants viennent pour se recueillir mais aussi s'aérer, se promener, jouer, se marier, rêvasser. Gaïd vous y emmène en balade et vous ferez la rencontre de Clive, qui connait ces lieux mieux que quiconque pour en être le jardinier depuis 24 ans.