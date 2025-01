Dans cette nouvelle chronique, l'association La soupape vous présente les rencontres intergénérationnelles qu'elle organise entre les élèves de la classe Ulis de Crozon et les personnes résidentes de l'Ehpad.

Lors de ces ateliers, ce sont les enfants (de 6 à 12 ans) qui se déplacent jusqu'à l'Ehpad. En classe Ulis, ce sont des jeunes en difficulté - troubles mentaux, psychiques, du comportement - qui découvrent là des adultes dont les difficultés sont tout autres mais bien réelles : handicaps liés à l'âge, dépendance... L'école Jean-Jaurès n'est pas loin de l'Ehpad. Trois rencontres ont eu lieu dans l'établissement et jeunes et moins jeunes ont pu se présenter grâce à des jeux, chanter et faire la cuisine ensemble.

Tout le monde a pu profiter de l'expérience en prenant conscience des difficultés des uns et des autres et surtout en nouant des liens, avec une préparation en amont à l'école comme à l'Ehpad.