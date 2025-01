L'association solidaire La soupape récompensée par la fondation Cognacq-Jay

Dans cette nouvelle chronique, l'association La soupape se réjouit d'avoir reçu un prix de la fondation Cognacq-Jay.

La fondation Cognacq-Jay s'intéresse à l'innovation sociale et récompense des projets liés à ce thème chaque année. C'est un prix national plutôt sélectif. Cette année sur 350 candidats et 20 finalistes, 9 lauréats ont été retenus dont La soupape. L'équipe de l'association a retrouvé les autres lauréats pour une journée consacrée à la présentation des projets et à l'échange entre primés.

le prix se compose d'une dotation de 5000 euros, de 6 mois d'accompagnement par un incubateur de projets (Makesens pour La soupape), sans oublier un accompagnement en communication avec la réalisation d'un film de présentation. Comme La soupape prévoit de réorganiser son bénévolat, elle saura faire bon usage de ce soutien, avec l'aide du Laboratoire des solidarités de la fondation.

Le public est invité à voter en ligne pour sélectionner son projet préféré.

Fin avril, à l'occasion de la remise officielle du prix de la fondation, un prix de public pourrait permettre à La soupape de recevoir une aide supplémentaire de 5000 euros.