La soupape est une association d'entraide qui propose une écoute téléphonique et des temps de rencontre pour tous les publics qui en éprouvent le besoin en presqu'île de Crozon et Aulne maritime. Cette chronique vous permettra de suivre son activité à l'année.

Le site internet de La soupape et la page Facebook de La soupape

La première action menée par La soupape a été la mise en place d'une écoute téléphonique de soutien médico-social et psychologique. Les éducatrices et éducateurs spécialisés poursuivent cette écoute et on peut appeler le 06 47 66 30 97 le mercredi de 8h à 12h et le samedi de 11h à 14h.

Depuis l'action s'est étoffée et des temps de rencontre ont lieu régulièrement : groupes de paroles, journées thématiques... tous les sujets peuvent être abordés qu'ils soient liés au handicap, à la parentalité et à la vie de famille, aux maladies neurodégénératives ou à la solitude...

Le projet de long terme de La soupape c'est un tiers-lieu qui cumulera accueil de jour et de nuit de publics fragiles et diversifiés (mineurs mais aussi adultes, y compris les personnes âgées), parc et jardin (potager notamment), accueil et hébergement de touristes solidaires qui pourront participer à la vie.