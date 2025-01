La soupape est une association de solidarité qui propose une écoute téléphonique et des temps de rencontre pour tous les publics qui en éprouvent le besoin en presqu'île de Crozon et Aulne maritime. Cette chronique fait le point sur les temps d'écoute par téléphone et les permanences d'accueil.

Le site internet de La soupape et la page Facebook de La soupape

Lancée pendant le confinement, l'écoute téléphonique de soutien médico-social et psychologique peut concerner toute personne qui a besoin d'une aide précise ou juste un besoin de parler. Composez le 06 47 66 30 97 le mercredi de 8h à 12h et le samedi de 11h à 14h. 6 bénévoles spécialistes du médico-social se relaient pour répondre aux appels. On peut aussi être rappelé plus tard si besoin.

Les 1er, 3e et 5e mercredis du mois, de 09 h à 12 h 30 au 2A rue Général Leclerc à Camaret, un ou une bénévole de la Soupape vous reçoit : démarche administrative, problème familial ou économique, questions ou inquiétudes sur la santé... tout peut être abordé et on peut éventuellement échanger avec les autres personnes présentes.