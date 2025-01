Dans cette nouvelle chronique, l'association La soupape vous présente l'opération "Jardin de santé - jardin de soin" qu'elle mène

Jardin de santé, jardin de soin est une opération menée à l'Ehpad de Camaret-sur-Mer et à l'hôpital de proximité de Crozon, que la Soupape a commencée au printemps 2023. Il s'agit d'hortithérapie ; thérapie non médicamenteuse. On utilise le jardin pour améliorer les fonctions cognitives, motrices mais aussi psychologiques des résidentes et résidents, une fois par semaine. Des bacs surélevés et autres aménagements du jardin des établissements ont permis à 8 personnes de participer aux ateliers, autour de légumes ou de fleurs.

Des conversations sur les souvenirs du potager, de sa maison, une sérénité retrouvée, une dose de plein air (même si cela peut se pratiquer en intérieur) composent aussi ces ateliers ; et la participation des personnels soignants voire des familles peut élargir encore l'action.

L'Ulamir de presqu'île de Crozon souhaiterait aussi développer ce type d'ateliers dans ses propres jardins, en mixant les publics.